 

Британцы будут бороться с COVID-19 с помощью третьей дозы

06.05.2021, 1:08, Разное
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Великобритания решила, что стандартных двух доз вакцины от COVID-19 будет недостаточно и рассмотрела возможность дополнительных мер. Теперь внимание британцев сосредоточено на том, чтобы вводилась третья доза вакцины от коронавируса, посчитав, что это нововведение осуществит наиболее эффективное противостояние пандемии и поспособствует сокращению распространения мутированных штаммов. Введение дополнительной третьей дозы предполагается людям, чей возраст старше 50 лет.
В данное время специалисты никак не сойдутся на том, какому препарату можно отдать предпочтение в использовании для третьей дозы вакцины. Здесь мнения разделяются. Рассматривается возможность введения нового препарата, который справлялся бы с мутацией вируса, или же это будет надежный блокатор в виде обычной дозы вакцины. Проблема лишь в том, что используемые в Британии вакцины, неплохо справляются с британским штаммом, но ряд зарубежных препаратов оказались гораздо более слабыми.

Также рекомендация о третьей прививке будет дана людям, которые состоят в группе риска и имеют возможное сопутствующее заболевание. Введение такой дополнительной дозы предполагают осуществлять при ежегодной вакцинации от гриппа. Но её применение будет делаться в другую руку. Правительство Британии уверено в эффективности третьей дозы, которая будет создавать мощную защиту от «ковида». Власти надеются, что Коронавирус уже к зиме приобретёт статус очередной сезонной болезни, а скорость ее распространения замедлится и приобретет несущественный характер. Возможно вскоре у молодого поколения исчезнет необходимость применения третьей дозы. Британия не первая обратилась к необходимости использования третьей дозы. Специалистами доказано, что использование стандартных двукратных прививок от COVID-19 иногда не могут гарантировать создание антител в достаточном количестве и потому применение третей дозы вакцины необходимо.

Источник: www.rbc.ru



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