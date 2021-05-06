Посольство Украины заявило, что украинки не участвовали в обнаженной фотосессии в Турции

“По предварительной информации Береговой охраны Южного командования Эгейского моря, на яхте находились иностранные граждане четырех стран, а также Турецкой Республики. В то же время украинки среди них были в купальниках, о чем зафиксировано в протоколе о задержании. Обнаженными были гражданки третьих стран”, – заявили в дипмиссии.

Иностранкам выписали штраф за нарушение норм карантинного режима. Также в сд передали дело по обвинению в нарушении норм морали и общественного порядка.

Контекст:5 мая турецкая газета Lider сообщила, что в Турции задержали нескольких женщин после того, как они устроили обнаженную фотосессию на яхте на юго-западе Бирюзового побережья Турции. Одна из участниц фотосессии сказала, что им пришлось провести весь день на допросах. В итоге их отпустили.

Также 3 апреля полиция Дубая задержала группу женщин за участие в голом виде в съемках видеоклипа на балконе небоскреба. Женщины якобы распространяли в соцсетях фото и видеоматериалы с обнажением. 12 апреля власти ОАЭ депортировали 11 гражданок Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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