Правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу

Российский кабмин одобрил предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) и решил представить данное предложение президенту РФ Владимиру Путину.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу <…> предложение о денонсации Договора по открытому небу», – сказано в документе.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что ситуация вокруг Договора по открытому небу ведет к его развалу, Москва не пойдет на односторонние уступки.

15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.