 

Далай-лама рассказал об отношении буддистов к опытам над животными

06.05.2021, 0:30, Новости дня
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Духовный лидер буддистов Далай-лама рассказал российским ученым, как буддисты относятся к использованию животных в экспериментах.

Соответствующий вопрос Далай-ламе задал Александр Каплан, руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ.

«Конечно, возможно использовать животных как объекты для экспериментальной работы, <…> но важно, чтобы у вас в сердце было сострадание. Не нужно допускать насилия по отношению к животным, нужно проявлять сострадание и нужно, чтобы у нас было очень широкое представление обо всех живых существах, обо всех животных и людях», – сказал Далай-лама.

Ученым, по его словам, «нужно думать о том, что этими экспериментами» они «хотят принести пользу человечеству» и «быть полными сострадания» – если «проводить эксперименты, руководствуясь таким мышлением», можно избежать «противоречий», ведь эксперименты совершаются «ради великой цели».

В комментарии газете ВЗГЛЯД Каплан объяснил, что «вопрос был связан с очевидно неприемлемым для буддийского учения использованием животных в экспериментах с тестированием фармакологических, хирургических и прочих процедур, связанных с повреждением их тела».

«Казалось бы, что тут говорить, надо все запретить немедленно, чтобы животные не страдали, чтобы шли спокойно по предначертанному им природой пути. А как же тогда наука, как тестирование лекарств для человека, новых хирургических операций?» – отметил он.

Как рассказал Каплан, «в ответе Далай-ламы было решение: выполняя подобные неизбежные для пользы человека эксперименты нужно с полным пониманием отнестись к чувствам животных, буквально сопереживать им». В таком случае «и операции станут более щадящими, и меньше животных потребуется в эксперимент, и найдутся, наконец, подходы к виртуальным экспериментам на моделях, не требующих использования животных».

«Также мои вопросы были связаны с методологией исследования мозга, которые сейчас сталкиваются с серьезными трудностями в изучении явлений ментальной природы. Далай-лама дал здесь вполне эвристическую идею о необходимости переосмысления роли психической реальности, данной человеку не столько для адаптации к внешнему миру, сколько для оптимизации мира внутреннего», – рассказал ученый.

В среду состоялась встреча Далай-ламы с нейрофизиологами и исследователями мозга, участниками российского «Проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях». Эта встреча стала третьей в серии «Фундаментальное знание: диалоги российских и буддийских ученых».

Напомним, осенью сообщалось, что российские ученые завершили обработку первых результатов масштабного проекта по исследованию влияния медитации на работу мозга и организм человека.



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