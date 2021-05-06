 

Блинкен и Нуланд прибыли на Украину

06.05.2021, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Госдепа Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев, сообщают украинские СМИ.

Самолет Блинкена приземлился в аэропорту Борисполь. На пути следования в сторону Киева на каждой заправке дежурят сотрудники полиции, информирует «Страна.ua», отметив, что полицейский запретил корреспонденту снимать проезд колонны на видео.

Вместе с Блинкеном в Киев прилетела и Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам, передает ТАСС.

6 мая Блинкен планирует встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем, президентом Украины Владимиром Зеленским и сотрудниками посольства США в Киеве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Путин записал видеопоздравление для Назарбаева

10.08 / В Киеве в нескольких посольствах ищут взрывчатку

17.07 / В США зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом

09.08 / Умерла звезда фильмов Феллини Франка Валери

23.07 / Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии

15.11 / Книжные магазины и рестораны Франции из-за коронавируса теряют доходы – Euronews

13.01 / Россия и Саудовская Аравия обсуждают третью фазу испытаний «Спутник V»

18.08 / СК Белоруссии начал проверки по фактам угроз силовикам и членам избиркомов

02.07 / Гризманн нужен? “Барселона” предлагает француза трем Топ-клубам Европы

18.07 / Южная Осетия обвинила Грузию в отлове летучих мышей для лаборатории Лугара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика