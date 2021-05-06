Блинкен и Нуланд прибыли на Украину

Глава Госдепа Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев, сообщают украинские СМИ.

Самолет Блинкена приземлился в аэропорту Борисполь. На пути следования в сторону Киева на каждой заправке дежурят сотрудники полиции, информирует «Страна.ua», отметив, что полицейский запретил корреспонденту снимать проезд колонны на видео.

Вместе с Блинкеном в Киев прилетела и Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам, передает ТАСС.

6 мая Блинкен планирует встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем, президентом Украины Владимиром Зеленским и сотрудниками посольства США в Киеве.