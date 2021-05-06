Signal рассказал пользователям о данных, которые собирает Facebook

Компания в ответ заблокировала аккаунт мессенджера.

Мессенджер Signal запустил рекламу в инстаграме, в которой рассказал о том, какие данные о пользователях собирает компания Facebook (в которую входят Instagram и Whatsapp). После этого рекламный аккаунт Signal заблокировали, сообщается в блоге разработчиков приложения.

«Мы создали разные варианты таргетированной рекламы, чтобы показать, какие личные данные о вас собирает и продает Facebook. Рекламное объявление просто отображает часть собранной о пользователе информации, которую использует рекламная платформа. Facebook не понравилась эта идея», — говорится в заявлении Signal.

В компании отметили, что хоть сбор личных данных — не секрет, для большинства полная картина остается туманной, скрытой в «непрозрачных системах и мелком шрифте».

При этом представитель Facebook Джо Осборн заявил, что соцсеть не блокировала аккаунт мессенджера, так как он никогда не запускал подобные объявления. Он также отметил, что скриншоты с информацией о блокировке, которые предоставил Signal, были сделаны в начале марта, когда аккаунт ненадолго отключали по другой причине.

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В январе глава Tesla Илон Маск порекоммендовал пользователям переходить на зашифрованный мессенджер Signal. После этого инвесторы начали скупать акции Signal, но не учли, что мессенджер действует на некоммерческой основе и не торгуется на бирже. В результате произошла массовая скупка акций маленькой медицинской компании из Техаса с похожим названием — Signal Advance. Ее акции выросли на 1100%.

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