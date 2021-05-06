Александр Рар: Западным странам не удается навязать свои ценности России

Журналист-международник Александр Рар прокомментировал попытки США и Европы повлиять на Москву. Эксперт убежден, что Западным странам никак не удается навязать РФ свои ценности, и это их злит.

Уже многие годы Запад ведет против РФ пропагандистскую кампанию, выставляя ее перед жителями Европы и США в негативном свете. Вашингтон и Брюссель систематически устраивают различные провокации, обвиняя затем Москву во враждебном и аморальном поведении. Так, недавно в ЕС запретили некоторым российским гражданам въезд на свою территорию. Ответные же меры там назвали нарушением международных норм, развернув массовую кампанию по очернению РФ.

Журналист-международник Александр Рор, комментируя ситуацию, отмечает, что Запад уже давно всячески стремится навязать россиянам свои ценности. Используя иностранных агентов внутри страны, в общество вбрасываются мысли о якобы несоответствии демократическим нормам как российских законов, так и формы правления и институтов. Новые запреты и санкции, направленные на Россию, отображают эти агрессивные тенденции западных государств.

Однако все попытки политиков и организаций ЕС и США внедрить собственные представления о демократии, свободах и морали не получили успеха у россиян. Такая ситуация очень расстраивает европейских и американских пропагандистов. В гневе они доходят до крайних методов, например, до деклассирования и унижения противников, выставляя их, как изгоев для остального цивилизованного мира.

Источник: inforeactor.ru