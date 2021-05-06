Ученые: Злоупотребление выпечкой приводит к ухудшению качества сна

В новом исследовании ученых, которые представляют Колумбийский университет, были установлены факторы, приводящие к бессоннице. Оказалось, что на ухудшение качества сна влияют не только физические нагрузки и стрессовые ситуации, но и злоупотребление выпечкой.

Ученые рассказали о том, что рафинированные углеводы способствуют повышению активности центральной нервной системы. Поэтому продукты, которые их содержат, мешают переходу в фазу медленного сна. К ним можно отнести разнообразную выпечку, хлопья, сахар и белый хлеб. Кроме этого, в данный список попадают даже безобидные сиропы с фруктозой.

По словам диетологов, когда человек ощущает усталость, ему хочется быстро «пополнить заряд», перекусив чем-то сладким. Происходит слишком быстрое повышение уровня сахара в крови, из-за чего высвобождается инсулин. Когда глюкоза падает, выбрасываются гормоны кортизол и адреналин. Именно они ответственны за ухудшение качества сна. К таким выводам исследователи пришли после того, как исследовали свыше 50 тысяч представительниц прекрасного пола. Добровольцы фиксировали продукты, которые употребляли, чтобы диетологи могли выявить взаимосвязь между рационом женщин и бессонницей.

Источник: dni24.com