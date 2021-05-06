Жители Великобритании продолжают интересоваться в Google «сосисочными» пальцами принца Чарльза

Жители Великобритании за последний год активнее начали интересоваться принцем Чарльзом, а именно, его «сосисочными» пальцами. Этот запрос в поисковой системе Google стал в стране седьмым по популярности, а в общем рейтинге двадцатым.

Кроме этого, распухшие пальцы сына королевы Елизаветы II считают признаком серьезного заболевания. В различных таблоидах начали появляться статьи экспертов, которые выносят вердикты его здоровью. Некоторые из ни утверждают, что у принца Уэльского «ухудшилась сердечная деятельность», что вскоре приведет к летальному исходу. Журналисты предполагают, что именно по этой причине наследник престола недавно изменил завещание.

Сам 73-летний принц Чарльз неоднократно говорил о том, что «сосисочными» его пальцы рук становятся в результате длительных перелетов. После смерти отца 99-летнего принца Филиппа, он начал активнее помогать королеве Великобритании. Новую волну интереса к его здоровью спровоцировали фотографии, сделанные в Индии. На кадрах заметно, насколько его пальцы увеличились в размере и распухли.

Ранее появились данные о том, что принц Уэльский намерен исключить младшего сына и его жену Меган Маркл из королевской семьи. По словам королевского биографа Анджелы Левин, причина такого решения кроется в экономии. Для того, чтобы сократить расходы королевского двора, он намерен провести переговоры со старшим сыном.