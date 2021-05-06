Главы МИД G7: Мы с сожалением отмечаем ухудшение отношений России со странами Запада

“Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя крупное наращивание российских вооруженных сил на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму, злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации”, – говорится в документе.

Министры выразили солидарность со всеми партнерами, пострадавшими от действий, связанных с российскими спецслужбами.

“Мы с сожалением отмечаем ухудшение отношений России со странами Запада и подчеркиваем важность соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях как важнейшей основы дипломатических отношений между государствами”, – заявили главы МИД.

Они также упомянули о задержании, аресте и вынесении приговора “по политически мотивированным обвинениям” против российского оппозиционера Алексея Навального и осудили его отравление на территории России химическим агентом нервно-паралитического действия военного класса из группы “Новичок”.

“Любое применение химического оружия неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия. В свете обязательств России по Конвенции о запрещении химического оружия мы призываем Россию без дальнейших промедлений расследовать и достоверно объяснить применение химического оружия на своей территории. Необходима ответственность для тех, кто применяет химическое оружие”, – говорится в заявлении.

Также министры добавили, что глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в России и “систематическим подавлением голосов оппозиции, правозащитников, независимого гражданского общества и СМИ”.

“Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Тем не менее мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров по противодействию и сдерживанию поведения России, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в области безопасности киберпространства и дезинформации. Мы продолжим взаимодействовать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем, представляющих общий интерес, таких как изменение климата, контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение, мирное, устойчивое экономическое развитие и охрана окружающей среды в Арктике”, – заявили главы внешнеполитических ведомств.

Контекст:Первая за два года очная встреча глав МИД стран G7 проходит с 3-го по 5 мая в столице Соединенного Королевства Лондоне. Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на саммит приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который ограничивает прием на работу в дипмиссии недружественных России стран. Такое решение последовало на фоне массовой высылки российских дипломатов из США и стран Европы.

США 15 апреля решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Польша поддержала решение США и в тот же день признала персонами нон грата трех российских дипломатов.

17 апреля власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Выслать из страны решили всех российских дипломатов, которые “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб” – Службы внешней разведки и ГРУ. Сотрудников российской разведки подозревают в причастности ко взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году.

В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов также объявили Словакия, Латвия, Литва и Эстония.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, а 22 апреля МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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