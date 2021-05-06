 

После обстрела больницы в Донецкой области от стресса умер тяжелобольной пациент – СМИ

06.05.2021, 0:12, Новости дня
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Врач считает, что стресс послужил одной из причин смерти пациента. 

“Он был тяжелый. Психоэмоциональная напряженность, которая возникла во время обстрела, способствовала тому, что он умер”, – сказал он. 

По данным ТСН, 120-миллиметровая мина, которую выпустили боевики, взорвалась между двумя корпусами местной больницы, ближе к административно-хозяйственной постройке, прямо у крыльца.

Фото: tsn.ua

Напротив расположено терапевтическое отделение, переоборудованное под инфекционное отделение. Большая часть пациентов в нем – больные COVID-19 и пневмониями. В момент обстрела в палатах на больничных койках и с кислородными масками на лицах находились 38 больных и медперсонал. В общем в двух корпусах было около 60 человек. Пациентов не эвакуировали, от осколков никто не пострадал.

В двухэтажном здании со стороны, где упала мина, вокруг крыльца взрывной волной выбило стекла. Осколки повредили деревья и кирпичные стены. Разбито стекло в одной из машин неотложной медицинской помощи. 

Фото: tsn.ua

Журналисты отмечают, что последний раз сильные обстрелы здесь были в 2017 году. После них больницу восстанавливали. Теперь ее придется ремонтировать снова.

Контекст:Ночью 4 мая боевики обстреляли больницу в Красногоровке, где проходят лечение 45 человек. Никто из пациентов не пострадал. В результате обстрела больница осталась без электричества.
Полиция квалифицировала обстрел как террористический акт.
Штаб операции Объединенных сил на Донбассе сообщил, что оккупанты 4 мая обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120-го калибра в районе Красногоровки и Водяного Донецкой области.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины рассказали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.
В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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