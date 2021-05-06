На аукционе Christie’s выставили на продажу вино, которое год вызревало на орбите Земли

На продажу выставлена бутылка Pétrus 2000, которая провела 14 месяцев на борту Международной космической станции (МКС).

Это впервые вино, которое путешествовало на МКС и вернулось на Землю, было выдержано в специальной контролируемой среде. Напиток запускали в космос в рамках программы исследований Space Cargo Unlimited, которая изучает, как грузы переживают космические путешествия, для дальнейшего развития “доставки в космос”.

Бутылка идет в комплекте с уникальным сундуком, придуманным и изготовленным вручную мастерами парижского Дома искусств Les Ateliers Victor, бутылкой земного Pétrus 2000, графином, стаканами и штопором, сделанным из метеорита.

Фото: christies.com

Доходы от продажи пойдут на финансирование будущих космических миссий. Вино доступно для покупки через функцию частной продажи Christie’s.

Как отмечает BBC, цена обычной бутылки Pétrus 2000 года – около $6 тыс., космическую же бутылку аукционный дом планирует продать за $1 млн.

Контекст:Выставленная на аукцион бутылка вина – одна из 12, отправленных на Международную космическую станцию в ноябре 2019 года. После более чем 400 дней в космосе, пролетев около 300 млн км в условиях невесомости, вино вернулось на Землю в январе 2021 года.

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