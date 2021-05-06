На аукционе Christie’s выставили на продажу вино, которое год вызревало на орбите Земли
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На продажу выставлена бутылка Pétrus 2000, которая провела 14 месяцев на борту Международной космической станции (МКС).
Это впервые вино, которое путешествовало на МКС и вернулось на Землю, было выдержано в специальной контролируемой среде. Напиток запускали в космос в рамках программы исследований Space Cargo Unlimited, которая изучает, как грузы переживают космические путешествия, для дальнейшего развития “доставки в космос”.
Бутылка идет в комплекте с уникальным сундуком, придуманным и изготовленным вручную мастерами парижского Дома искусств Les Ateliers Victor, бутылкой земного Pétrus 2000, графином, стаканами и штопором, сделанным из метеорита.
Фото: christies.com
Доходы от продажи пойдут на финансирование будущих космических миссий. Вино доступно для покупки через функцию частной продажи Christie’s.
Как отмечает BBC, цена обычной бутылки Pétrus 2000 года – около $6 тыс., космическую же бутылку аукционный дом планирует продать за $1 млн.
Контекст:Выставленная на аукцион бутылка вина – одна из 12, отправленных на Международную космическую станцию в ноябре 2019 года. После более чем 400 дней в космосе, пролетев около 300 млн км в условиях невесомости, вино вернулось на Землю в январе 2021 года.
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