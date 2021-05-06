Украинка пошутила в Гданьском аэропорту, что везет бомбу. Ее оштрафовали и не пустили на борт
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Женщина собиралась лететь в Киев. Прибывшие взрывотехники тщательно проверили все вещи путешественницы, но никаких опасных предметов или веществ не обнаружили.
В итоге во время беседы украинка призналась, что это должна была быть просто шутка.
Женщину оштрафовали на 500 злотых (около 3,6 тыс. грн), а командир самолета решил не пускать ее на борт.
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