Украинка пошутила в Гданьском аэропорту, что везет бомбу. Ее оштрафовали и не пустили на борт

Женщина собиралась лететь в Киев. Прибывшие взрывотехники тщательно проверили все вещи путешественницы, но никаких опасных предметов или веществ не обнаружили.

В итоге во время беседы украинка призналась, что это должна была быть просто шутка.

Женщину оштрафовали на 500 злотых (около 3,6 тыс. грн), а командир самолета решил не пускать ее на борт.

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