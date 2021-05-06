 

Украинка пошутила в Гданьском аэропорту, что везет бомбу. Ее оштрафовали и не пустили на борт

06.05.2021, 0:12, Новости дня
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Женщина собиралась лететь в Киев. Прибывшие взрывотехники тщательно проверили все вещи путешественницы, но никаких опасных предметов или веществ не обнаружили.

В итоге во время беседы украинка призналась, что это должна была быть просто шутка.

Женщину оштрафовали на 500 злотых (около 3,6 тыс. грн), а командир самолета решил не пускать ее на борт.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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