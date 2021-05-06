Российская вакцина против Covid – не более чем политическое оружие?

Наблюдатели говорят, что запуск Sputnik V направлен больше на распространение политических разногласий, чем на борьбу с коронавирусом

РФ ввела менее 19 миллионов доз Sputnik V своим 144 миллионам человек. Photograph: Agustin Marcarian/Reuters

Jon Henley Europe correspondent

Fri 30 Apr 2021

Вакцина Sputnik V в США еще не получила одобрения регулирующих органов ЕС и, вероятно, будет играть небольшую роль в вакцинировании населения блока, но она уже достигла того, что, по мнению некоторых наблюдателей, является одной из её главных целей – посеяла раздоры между странами-членами и внутри них.

«Спутник V стал инструментом мягкой силы для России», – сказал Михаил Барановски, сотрудник аналитического центра – Германского фонда Маршалла базирующегося в США. «Она поставила свой флаг на вакцине, и политическая цель её стратегии – расколоть Запад».

Создатели Sputnik заявляют, что вакцина была одобрена в 61 стране и экспортирована в 40. Однако опасения по поводу её безопасности сохраняются, и многие лидеры ЕС скептически относятся к намерениям России, из-за того что своему 144-миллионному населению она ввела менее 19 миллионов доз.

На фоне растущей обеспокоенности Европы по поводу повторяющихся российских кибератак на Запад, отношения Кремля к лидеру оппозиции Алексею Навальному и эскалации напряженности на границе с Украиной, наблюдатели ЕС говорят, что Москва использует Спутник в качестве еще одного инструмента распространения своего геополитического влияния.

«Низкий уровень вакцинации в РФ просто не соответствует предположительно дешевой, простой в изготовлении и эффективной вакцине», – сказал один дипломат из ЕС. «Либо Москва проявляет альтруизм, что кажется маловероятным. Или он ставит геополитику выше потребностей россиян».

Пока только два государства-члена ЕС, Венгрия и Словакия, отказались от коллективного подхода блока, заказав вакцину, и только Венгрия использовала его – хотя Болгария собирается начать переговоры, Австрия заявила, что готова купить 1 миллионов доз. а Германия ведет переговоры о 30 миллионах .

Другие настроены явно менее восторженно, даже откровенно враждебно. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан охарактеризовал это предложение вакцины как «скорее средство пропаганды и агрессивной дипломатии, чем знак солидарности и помощь».

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в феврале написала в Твиттере, что президент РФ Владимир Путин считает эту вакцину не столько «лекарством для русского народа», сколько «еще одним гибридным оружием используемым чтобы разделять и властвовать».

Коробки с российской вакциной Sputnik V, готовой для введения пациентам в больнице Святой Маргит в Будапеште, Венгрия Photograph: Zoltán Balogh/EPA

Вместе с тем, сейчас, после печально медленного начала кампании вакцинации, которая только недавно начала набирать обороты, Еврокомиссия говорит, что Sputnik V вряд ли сыграет существенную роль в вакцинации населения ЕС просто потому, что он не будет доступен в достаточном количестве до конца 2021 года, когда большинство европейцев уже будут вакцинированы.

Тьерри Бретон, комиссар, отвечающий за закупку вакцин, сказал, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проводит оценку Sputnik, но «все еще не имеет необходимых данных», в то время как заводам в Италии, Испании и Германии, которые были названы предполагаемыми производственными площадками для него, понадобятся месяцы поставить вакцину на поток.

В ответ, через официальный аккаунт Sputnik V в Твиттере, РФ отрицает, что вакцина является политическим инструментом или что безопасность или производственные мощности являются потенциальными проблемами. «Политизация вакцин неэтична и стоит потерянных жизней», – говорится в типичном недавнем твите. «Спутник, несомненно, одна из лучших вакцин в мире», – сказал другой.

В своих постах на аккаунте, чиновники ЕС обвиняются в «предвзятости» и «информационных вбросах», РФ стремится развеять опасения по поводу безопасности, которые преследовали другие вакцины, такие как AstraZeneca и Johnson & Johnson.

«Предвзятые западные СМИ не могут вечно игнорировать реальные данные из реального мира, которые показывают, что Sputnik V безопаснее и эффективнее, чем мРНК-вакцины», – говорится в отчете , обвиняя Бретона в постоянном «введении в заблуждение общественности» по поводу производственных мощностей.

В исследовании ЕС, опубликованном на этой неделе, российские и китайские СМИ были обвинены в систематических попытках сеять недоверие к западным вакцинам путем распространения опасений по поводу их безопасности, установления ничем не обоснованных связей между прививками и смертями в Европе и продвижения российских и китайских вакцин как более эффективных.

Но независимо от того, одобрит ли EMA Sputnik V и появится ли он когда-либо в достаточном количестве, наблюдатели утверждают, что он уже нанес значительный ущерб, а национальные и региональные лидеры ЕС используют его в своих политических целях.

В некоторых странах это вызвало хаос: премьер-министр Словакии Игорь Матович был вынужден уйти в отставку в этом месяце на фоне ожесточенного спора о тайной сделке по покупке 2 миллионов доз, несмотря на несогласие многих в его четырехпартийной коалиции.

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович (справа) и министр здравоохранения Марек Крайци в аэропорту Кошице во время прибытия российской вакцины против коронавируса Sputnik V. Photograph: Frantisek Ivan/AP

Что еще хуже, словацкое агентство по лекарственным средствам впоследствии заявило, что первые 200000 доз вакцины отличались от вакцины в исследовании Lancet, и отказалось их одобрить, что побудило Матович сказать, что Словакия будет использовать вместо этого венгерскую лабораторию.

Sputnik также стоил постов министрам здравоохранения и иностранных дел Чешской Республики, которые выступали против применения вакцины без одобрения EMA, они были уволены премьер-министром Андреем Бабишем после высказываний пророссийского президента Милоша Земана.

Только после яростного дипломатического скандала на прошлой неделе из-за заявлений Чехии о том, что РФ стоит за смертоносным взрывом на складе боеприпасов в 2014 году, Прага объявила, что больше не будет пытаться закупить вакцину.

В другом конце посткоммунистической Европы, постоянно выступающий против Брюсселя лидер Венгрии, Виктор Орбан, который долгое время поддерживал тесные отношения с Россией, с радостью обошел как программу совместных закупок блока, так и разрешение EMA, закупив 2 миллионов доз. За пределами ЕС, чемпионом по вакцинации, опять таки благодаря Sputnik, стала Сербия.

В Западной Европе, региональные политики также стремились набрать очки против национальных правительств через сделки со спутником Sputnik: консервативный лидер Мадрида в возглавляемой социалистами Испании; правоцентристский президент региона Прованс-Альпы-Лазурный берег во Франции; лидер оппозиционной Демократической партии итальянского региона Кампания.

В Германии, где федеральные выборы в сентябре превратили раннюю нехватку вакцин в стране в особо острую проблему для всей страны, и политики всех мастей находятся под сильным давлением, чтобы найти решения, три земли, включая Баварию, либо заключили, либо ведут переговоры о сделках на покупку Sputnik.

Федеральный министр здравоохранения Йенс Спан сказал, что Берлин ведет переговоры о национальном соглашении, но подчеркнул, что любое вакцинирование будет зависеть от одобрения EMA, а поставки Sputnik V должны быть доставлены в течение следующих двух месяцев, в противном случае будет слишком поздно.

По мнению Барановского, поспешное одобрение Sputnik, онлайн-пропаганда и тщательно отобранные направления составляют российскую стратегию, которая «не является ни невинной ни гуманной». Это часть точно такой же игры по разделу Запада, которую мы видим в использовании Москвой военной мощи, кибербезопасности, энергетической безопасности».