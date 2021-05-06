 

Мнение: Сталин в Днепропетровске

06.05.2021, 0:00, Разное
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В Днепропетровске на территории частной автостоянки неизвестные вывесили большой флаг со Сталиным и слоганом "Спасибо деду за победу". Флаг провисел почти два дня.
Местное гестапо через некоторое время сняло флаг и обешает найти виновных в нарушении оккупационного режима, который запрещает демонстрировать советскую символику, в особенности на День Победы.

Источник: Colonel Cassad



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