Мнение: Сталин в Днепропетровске
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В Днепропетровске на территории частной автостоянки неизвестные вывесили большой флаг со Сталиным и слоганом "Спасибо деду за победу". Флаг провисел почти два дня.
Местное гестапо через некоторое время сняло флаг и обешает найти виновных в нарушении оккупационного режима, который запрещает демонстрировать советскую символику, в особенности на День Победы.
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Источник: Colonel Cassad
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