Российские школьники создали в Minecraft монумент «Родина-мать зовет!»

К празднованию Дня Победы Российское движение школьников (РДШ) возвело монумент «Родина-мать зовет!» на российском сервере игры Minecraft, где 7 мая состоится масштабный онлайн-квест, информирует пресс-служба движения.

Идея появления памятника в виртуальном мире принадлежит школьнику из Смоленска – учащемуся четвертого класса 33 школы Михаилу Гусеву, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Мы с родителями любим ездить на море на машине. И мама с папой всегда строят путь так, чтобы я и мой брат могли узнать что-то новое. Мы ездили через Ростов-на-Дону и видели там памятник тачанке, но больше всего мне запомнился памятник «Родина-мать зовет!». Он был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9 мая построить его в своей любимой игре – Minecraft. Я часто играю на сервере, созданном РДШ, и поэтому решил обратиться за помощью именно к ним. Отзывчивая администрация помогла мне с постройкой и сняла видео с тем, что получилось!», – рассказал юный игрок.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Монумент «Родина-мать зовет!» стал одной из самых крупных достопримечательностей сервера и теперь будет выполнять функцию ориентира для игроков. Также на территории памятника созданы мини-игры для привлечения внимания к нему.

Установлен памятник в примерном месте расположения Волгограда в реалиях игровой территории. В воссоздании памятника активисты РДШ уделили внимание высокой детализации, адекватному отображению материалов и внешнего вида памятника.

7 мая в 17.00 по Москве Российское движение школьников проведет на сервере квест, посвященный Великой Отечественной войне.

«Наш мир, ежедневная жизнь все быстрее перетекают в цифровое пространство, но есть вещи, которые должны быть вечно с нами. Это память о Победе, образ которой продолжает светить нам из прошлого, формируя настоящее. Важно оцифровать его и нести с собой дальше. Очень здорово, что активисты РДШ, которые самостоятельно развивают сервер игры Minecraft «Виртуальная Россия», уже этим озаботились. Они возвели памятник «Родина-мать» в виртуальном пространстве, показав, что это важно для них на самом деле, в мире реальном. Ведь для человеческого подвига нет границ и рамок», – отметила Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Кроме того, в продолжении эксклюзивной постройки на российском сервере в игре Minecraft скульптуры «Родина-мать зовет!» активисты РДШ предложили дополнительную активность. Это создание наклейки «Родина-мать зовет!» для распространения в парках и городских общественных пространствах. Наклейки можно использовать на автомобилях, в квартире, на страницах школьных дневников и других предметах.