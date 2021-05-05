Катер украинских пограничников перевернулся в Одесской области
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Одесской области перевернулся патрульный катер с четырьмя сотрудниками пограничной службы на борту, сообщило МВД Украины.
Инцидент произошел около 16.00 на озере Тудорово, когда «военнослужащие патрулировали границу». Трое «спаслись», хоть и получили переохлаждение, у одного из них диагностирована травма ног. Поиски четвертого продолжаются. Начато досудебное расследование произошедшего, передает ТАСС.
Смотреть комментарии → Комментариев нет