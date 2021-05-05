 

Катер украинских пограничников перевернулся в Одесской области

05.05.2021, 23:36, Новости дня
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В Одесской области перевернулся патрульный катер с четырьмя сотрудниками пограничной службы на борту, сообщило МВД Украины.

Инцидент произошел около 16.00 на озере Тудорово, когда «военнослужащие патрулировали границу». Трое «спаслись», хоть и получили переохлаждение, у одного из них диагностирована травма ног. Поиски четвертого продолжаются. Начато досудебное расследование произошедшего, передает ТАСС.



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