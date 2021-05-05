Академик: Исследователи медитации вторглись в океан неизвестного

При изучении медитации крайне полезны советы духовного лидера буддистов Далай-ламы, сообщил газете ВЗГЛЯД Святослав Медведев – руководитель проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях, член Российской академии наук, основатель Института мозга человека.

В среду состоялась встреча духовного лидера буддистов Далай-ламы с нейрофизиологами и исследователями мозга, участниками российского «Проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях». Эта встреча стала третьей в серии «Фундаментальное знание: диалоги российских и буддийских ученых». Организаторами выступили Фонд «Сохраним Тибет» (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва). Во встрече, помимо Медведева, также приняли участие руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ профессор Александр Каплан и член РАН, директор института перспективных исследований мозга МГУ профессор Константин Анохин, сообщается на сайте фонда.

«Наша научная группа, куда входят не только западные ученые, но и монахи-исследователи, изучает тонкие физиологические механизмы медитаций, ведущих к изоляции буддиста от внешнего мира, в том числе и так называемой «посмертной медитации» – тукдама, когда тело умершего не подвергается посмертному разложению в течение недель и месяцев. Здесь практически все делается впервые. Практически все подвергается сомнению. Ученые вторглись в океан неизвестного, о котором есть только религиозные сказания, кстати, очень полные и логичные», – сообщил Медведев.

«В этой ситуации крайне полезны советы людей с обширными знаниями, с острым умом. Эти советы позволяют более эффективно строить стратегию исследований. А кто здесь может быть лучше Далай-ламы – необычайно образованного, обладающего острым умом, и терпением, и доброжелательностью, которые позволяют ему посвящать свое время на обдумывание этих задач и на передачу нам своих знаний. По его инициативе буддизм повернулся лицом к современной науке», – сказал он.

В свою очередь, Каплан отметил, что «Далай-лама XIV, с детства интересовавшийся природой различных механизмов, был первым из верховных лидеров тибетского буддизма, кто ввел в монастыри изучение естественных наук», чему «предшествовали многочисленные его диалоги с виднейшими в мире представителями различных наук и философии».

«Конечно же, будучи высоко образованным человеком, Далай-лама не мог пройти мимо традиций российской нейронауки, в свое время блиставшей такими именами выдающихся физиологов и психологов как И.М. Сеченов, И.П. Павлов, А.Р. Лурия, Л.С. Выгодский и многими другими. Он пригласил в свою резиденцию в Индии российских исследователей мозга для диалога не столько о конкретных механизмах мозга, сколько о наиболее загадочных его функциях, до сих пор еще являющихся тайной для западноевропейской науки», – сообщил профессор.

«Далай-лама сделал нам предложение развернуть научные исследования прямо на территории буддийских монастырей, набрав в сотрудники и помощники самих монахов. Проектом взялся руководить академик Святослав Медведев, получивший огромный опыт руководства исследованиями мозга в свою бытность директором Института мозга человека в Санкт-Петербурге», – сообщил он.

Каплан рассказал, что «до пандемии успели сделать несколько экспедиций в разные монастыри, набрать уникальный экспериментальный материал в виде записей электроэнцефалограммы у более чем 120 монахов, практиковавших разные типы медитации. Сейчас обрабатываем и осмысливаем полученный материал», но исследователей «захватило и само буддийское учение, накапливавшее знания о внутреннем мире человека более 2 тыс. лет». «Потому так ценна для нас каждая встреча с Далай Ламой, даже не как с главой тибетского буддизма, но как с мудрым человеком, много повидавшем в жизни и много испытавшем в глубоких ежедневных медитациях», – сообщил ученый.

Осенью сообщалось, что российские ученые завершили обработку первых результатов масштабного проекта по исследованию влияния медитации на работу мозга и организм человека.