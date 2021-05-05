«Должны будут указывать, что связаны с иноагентами»

Признанный иноагентом журналист Камалягин перевел деньги чиновникам из Пскова.

Главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин*, включенный Минюстом РФ в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента, перевел деньги губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, мэру Пскова Ивану Цецерскому и депутату Госдумы от региона Александру Козловскому. Об этом он рассказал «Медузе»*.

«В последнем отчете Минюста отчитался, что они получили финансирование от "иностранного агента". В этот момент Госдума приняла закон об аффилированных с "иностранными агентами" лицах. По идее, эти товарищи, которые будут участвовать в выборах, не менее чем на 15% своей [рекламной] площади должны указывать, что они связаны с "иноагентами". Я сделал это еще в середине января», — сказал Камалягин.

По его словам, глава администрации и губернатор вернули деньги назад после того, как журналист публично об этом рассказал.

«Губернатору отправил 99 рублей, депутату Госдумы — 100. Начинал я с "аношек" ("Медиа60", "Медиацентр60") — им я отправил по 30 рублей», — уточнил «Новой газете» Камалягин.

Он рассказал, что таким образом хотел показать, что любой человек или организация могут получить деньги от иностранного агента, потому что всегда возможно узнать номер телефона, к которому привязана карта. Журналист также отметил, что все чиновники в результате отвязали свои номера телефонов от карт, на которые он переводил деньги.

Камалягин также перевел деньги на счета «Медиа60» (издает все районные газеты Псковской области) и «Медиацентр60» (в него входит информагенство, две онлайн-газеты, радио).

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Камалягин оказался в числе физических лиц, которые Минюст признал «иностранными агентами». В этот реестр также включены правозащитник Лев Пономарев*, журналистка Людмила Савицкая* и художница-акционистка и фемактивистка Дарья Апахончич*.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о «физлицах — «иностранных агентах», согласно которому физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, приравниваются к «иностранным агентам». По закону, «иноагенты» должны регулярно отчитываться о своей деятельности. В случае нарушения отчетности им может грозить уголовная ответственность, штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

* Включены Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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