 

Невакцинированные россияне не смогут проголосовать на выборах

05.05.2021, 23:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Граждане, не прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции или не имеющие необходимого титра антител, не смогут принять участие в качестве избирателя на выборах в Госдуму, которые пройдут осенью этого года, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она пояснила, что на всех избирательных участках откроются пункты вакцинации, где можно поставить прививку и уже только после инъекции гражданин сможет реализовать своё конституционное право. Ранее привитые избиратели получат бюллетень после предъявления сертификата, переболевшие COVID-19 обязаны принести выписку с результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за три дня до явки на избирательный участок. Не будут допускаться на свои рабочие места и члены избиркомов.

– Мы подошли к осенним выборам в Госдуму максимально ответственно. У нас есть ожидания высокой явки, поэтому необходимо сделать всё возможное, чтобы все не только проголосовали, но и ушли с участков здоровыми. Нам уже удалось этого добиться в ходе голосования по внесению изменений в Конституцию. Задача аналогичная и я уверена, что мы снова справимся, – отметила Памфилова.

Также председатель ЦИК добавила, что для привлечения избирателей на участках будут работать продовольственные и вещевые ярмарки и выступать творческие коллективы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.09 / Мнение: Ошибка Хрущёва, которая аукается нам до сих пор

04.01 / Врачи рассказали, как не поправиться за новогодние праздники

28.08 / Очередной мистический круг появился на поле в Германии

09.03 / Мнение: Месть полицейских

16.09 / Депутат Бундестага предложил понизить пенсии ветеранам Вермахта до уровня российских

15.07 / Мнение: Предрассудки бывают разные

29.01 / Мнение: Нелюди

28.06 / Куда тратят выигрышные баллы победители “Миллиона призов”

26.03 / Россия и Китай: Отбиваться от международных хулиганов лучше «спина к спине»

01.10 / Мнение: С чем связана невиданная дерзость Эрдогана?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика