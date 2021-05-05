Невакцинированные россияне не смогут проголосовать на выборах

Граждане, не прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции или не имеющие необходимого титра антител, не смогут принять участие в качестве избирателя на выборах в Госдуму, которые пройдут осенью этого года, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она пояснила, что на всех избирательных участках откроются пункты вакцинации, где можно поставить прививку и уже только после инъекции гражданин сможет реализовать своё конституционное право. Ранее привитые избиратели получат бюллетень после предъявления сертификата, переболевшие COVID-19 обязаны принести выписку с результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за три дня до явки на избирательный участок. Не будут допускаться на свои рабочие места и члены избиркомов.

– Мы подошли к осенним выборам в Госдуму максимально ответственно. У нас есть ожидания высокой явки, поэтому необходимо сделать всё возможное, чтобы все не только проголосовали, но и ушли с участков здоровыми. Нам уже удалось этого добиться в ходе голосования по внесению изменений в Конституцию. Задача аналогичная и я уверена, что мы снова справимся, – отметила Памфилова.

Также председатель ЦИК добавила, что для привлечения избирателей на участках будут работать продовольственные и вещевые ярмарки и выступать творческие коллективы.

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