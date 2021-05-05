Наркологи просят россиян не прерывать резко первомайский запой

Российская наркологическая лига обратилась к гражданам России с просьбой не прекращать употреблять алкоголь в связи с окончанием Первомая.

Чтобы сохранить здоровье, нужно плавно перевести первомайский запой в «победный».

– Не все знают, что алкогольный психоз, называемый в народе «белой горячкой», возникает не тогда, когда человек много пьёт, а тогда, когда он внезапно прекращает пить. Выход из запоя – сложный и травмирующий опыт. Поэтому, если вы хорошо провели Первое мая, лучше не выходить до окончания Дня Победы, – объяснил вице-президент Российской Наркологической Лиги Владимир Якушев.

Наркологические клиники страны уже переполнены пациентами, которые начали праздновать 30 апреля, а 4 мая попытались выйти на работу трезвыми. Резко прекратив пить, они столкнулись с психомоторным возбуждением, тревогой, галлюцинациями. Если им немедленно не оказывали помощь, пациенты причиняли вред себе или окружающим.

Оптимальный режим употребления алкоголя в междупраздничный период – 250-400 миллилитров водки в течение дня. Крепкие напитки можно заменять слабоалкогольными, например, вином, увеличивая дозу обратно пропорционально снижению крепости.

Выход из праздника следует начинать с последними залпами победного салюта. Каждая следующая рюмка должна быть меньше предыдущей. Это обеспечит плавное, без рывков, снижение алкоголизации в течение суток. И 11 мая можно будет осторожно приступить к работе.

Чтобы равномерно распределить нагрузку на наркологические отделения, Минздрав предлагает ввести обязательную регистрацию выхода из запоя на портале «Госуслуги». В случае, если количество выходящих превысит возможности регионального здравоохранения, заявка на отрезвление будет отклонена.

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