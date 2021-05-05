 

Эксперты перечислили пять продуктов, которые мешают похудеть

05.05.2021, 23:20, Разное
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Турецкие эксперты перечислили продукты, которые мешают человеку похудеть. Как оказалось, препятствием к стройности фигуры являются не только сахар или белая мука.
Эксперты, привлеченные турецким новостным агентством Cumhuriyet, рассказали о правильном рационе для желающих похудеть. Специалисты по питанию заверяют, что сбросить лишние килограммы и сантиметры талии можно, отказавшись от пяти продуктов. В первую очередь, это хлебные и мучные изделия из белой муки, обладающие низким содержанием клетчатки. Кроме того, выпечка провоцирует перепады уровня глюкозы в крови, из-за чего человек снова чувствует голод и снова ест, накапливая калории. Также в рафинированной муке много углеводов и крахмала, но мало минералов и витаминов.

Препятствует похудению и жаренная пища, так как в процессе нагрева образуются трансжиры, повышающие уровень плохого холестерина. Мясо, рыба овощи и любые другие продукты, подвергнутые жарке, содержат много насыщенных жиров, что замедляет потерю веса. Не стоит увлекаться и газированными напитками, поскольку они усиливают секрецию инсулина и приводят к колебаниям уровня сахара в крови. Кроме того, газировка вызывает чувство голода, а фруктозно-глюкозные сиропы в ней ухудшает работу сердца и метаболизм, приводя к сахарному диабету. Смола с бисфенолом А, которым покрывают бутылки, вредна для желез внутренней секреции.

Сахар в печени превращается в жир, который потом откладывается также в области талии и живота. Кроме глюкозы и фруктозы, в этом сладком продукте нет никаких нужных организму полезных питательных веществ. Чрезмерные порции сахара стимулируют лишнюю секрецию инсулина, провоцируя локальное ожирение. Не даст похудеть и обилие в рационе соли, нарушающей баланс натрия в организме. Из-за нее в тканях задерживается жидкость, образующая отеки. Соль также мешает усвоению кальция и сжиганию жиров. Ее много в колбасных изделиях, маринадах и консервах, а также соленьях, которые лучше исключить из рациона.

Источник: inosmi.ru



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