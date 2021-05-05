“Моя розовая малышка”: Даня Милохин умилил поклонников нежными фото с экс-возлюбленной

Звезда соцсетей Даня Милохин разместил на своей странице в Instagram коллаж из нескольких фото, снятых вместе с его бывшей возлюбленной и коллегой по шоубизу Юлей Гаврилиной. Романтичный стиль снимков дал поклонникам повод предположить возобновление взаимных отношений звездной пары.

Стоит отметить, что, по слухам, Даня Милохин и Юля Гаврилина, в соцсетях известная как Шпулька, расстались еще в феврале 2020 года, после продолжительных и весьма романтических отношений. Подобную информацию звёзды TikTok и Instagram отрицать не стали, однако и однозначно комментировать не сочли нужным, при этом с головой погрузившись в реализацию своих интернет-проектов для Dream Team House. Свежая же публикация блогера на своей странице произвела некоторый фурор среди фолловеров. На фотоснимках пара, облаченная в модные спортивные костюмы розового цвета, демонстрирует весьма нежные чувства друг к другу – их лица сияют улыбками, губы тянутся к совместному поцелую, и даже дурачатся они, подобно настоящим возлюбленным, “в унисон”. Коллаж хозяин аккаунта сопроводил фотографии лаконичным слоганом на английском языке: “My pink baby (Моя розовая малышка)”. И хотя сам Даня Милохин никак не идентифицировал временной период, в который были сделаны упомянутые селфи, сам факт их публикации после долгого затишья косвенно подтвердил оптимистичные предположения фанатов.

Многочисленные подписчики блогера не преминули возможностью выразить свою радость от предполагаемого ими примирения кумира и его пассии. Они наполнили ленту публикации радостными комментариями и соответствующей стилистики эффектными эмодзи. Примечательно, что за считанные часы пост Дани Милохина набрал более полумиллиона “лайков”.