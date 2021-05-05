“Лучше не доводить”: Настя Ивлеева пофилософствовала на тему собственных комплексов

Популярная ведущая и инста-блогер Настя Ивлеева недавно в интерактивном формате пообщалась с подписчиками в разделе Stories своего микроблога в Instagram. Знаменитость остановилась на теме собственных комплексов, а также упомянула о внутренних переживаниях.

Общение красотки и посетителей её страницы происходило в рамках переписки “вопрос-ответ”, проходящей под лозунгом: “Поболтаем?”. Часть вопросов касалось некоторых каждодневных мероприятий: так, Настя Ивлеева призналась, что находится в восторге от посещения занятий по актерскому мастерству, а вот от проведения гимнастики для лица, о которой упоминала ранее, она в итоге решила отказаться. На вопрос о наличии у неё комплексов звезда соцсетей ответила весьма философски: “Есть моменты, которыми я недовольна! Лучше не доводить это до состояния “комплекс” и работать над собой!”.

Изображение взято с: [email protected]_agentgirl_

Стоит отметить, что в последнее время среди поклонников Насти Ивлеевой и её супруга, рэпера Элджея, упорно ходят слухи о размолвке и даже вероятном расставании их звездной пары. В частности, исполнитель недавно продемонстрировал в своем микроблоге фотоснимок, демонстрирующий его правую руку без обручального кольца. Со своей стороны красавица также перестала надевать упомянутый брачный атрибут, однако комментариев по тревожащей фанатов теме до сих пор не давала.

Изображение взято с: [email protected]_agentgirl_

В упомянутых же Stories один из поклонников попытался, вероятно, вызвать любимицу на откровенность: “По историям чувствуется, что ты будто разбираешься в жизни и себе, это так?”. “Возможно”, – весьма туманно отреагировала хозяйка аккаунта.

Источник: www.instagram.com