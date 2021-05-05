Итальянец из-за препарата Pfizer от болезни Паркинсона стал гиперсексуальным игроманом. Теперь ему выплатят €500 тыс.

60-летний итальянец принимал препарат с 2001-го по 2006 год. В результате у мужчины начали проявляться лудопатия (зависимость от азартных игр) и гиперсексуальность.

Итальянец стал заядлым игроком, в течение пяти лет использовал 1802 одноразовые кредитные карты для игры в интернете, хотя никогда раньше не играл. Кроме того, он также был вынужден уйти с работы в компании, из которой он украл €100 тыс. Сейчас эти деньги он хочет вернуть.

По словам самого мужчины, первые симптомы побочных эффектов у него появились через несколько месяцев после приема препарата – он стал чрезмерно сексуально возбуждаться, а затем и начал играть. В итоге экспертиза подтвердила, что это стало следствием приема препарата от Pfizer. Информацию о таких возможных побочных эффектах компания вписала в свою инструкцию только в 2007 году.

Судебный процесс длился с 2015 года.

—