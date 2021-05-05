 

ОАЭ начали предоставлять гражданство богатым иностранцам

05.05.2021, 23:18, Новости дня
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По данным издания, паспорт ОАЭ получили уже несколько десятков человек. Среди них президент авиакомпании Emirates в Дубае Тим Кларк, исполнительный директор Etihad Airways в Абу-Даби Тони Дуглас, испанский футболист, управляющий футбольным клубом в Дубае Мишель Сальгадо.

Как отмечает издание, граждане ОАЭ могут путешествовать по странам Персидского залива без визы и приобретать недвижимость в любом месте на территории, а не только в зонах, предназначенных для иностранных покупателей.

Financial Times подчеркивает, что таким шагом правительство ОАЭ хочет убедить богатых иностранцев остаться как можно дольше, чтобы увеличить расходы внутри страны и поддержать цены на недвижимость. Издание отмечает, что новые правила вводятся на “ближайшие полвека”.

Кроме того, власти намерены выдать 10-летние “золотые визы” тысячам иностранных специалистов и их семьям. До этого правительство предлагало зарубежным сотрудникам сразу покинуть страну после завершения контракта.

Контекст:Законопроект, позволяющий выдавать гражданство иностранцам, в ОАЭ одобрили в январе этого года. Претендовать на получение гражданства могут, в частности, инвесторы, изобретатели, ученые, врачи, художники и члены их семей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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