Россия должна отвести войска от границы с Украиной – главы МИД G7

“Мы призываем Россию к деэскалации ситуации на границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму”, – говорится в заявлении.

Министры подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды. Они призвали Россию соблюдать обязательства, которые она взяла на себя в рамках ОБСЕ, и “сожалеют”, что РФ не приняла участие в заседании постоянного совета ОБСЕ.

“Крайне важно, чтобы Москва теперь полностью вывела свои силы и предприняла необходимые шаги для снижения напряженности. Мы выражаем нашу глубокую озабоченность действиями России по блокированию доступа к участкам Черного моря, в том числе вблизи незаконно аннексированного Крыма и Керченского пролива, что препятствует доступу к портам Украины в Азовском море. Мы приветствуем сдержанную позицию Украины и дипломатический подход в этом контексте”, – говорится в заявлении.

Министры отметили, что поддерживают усилия Франции и Германии в рамках нормандского процесса для обеспечения полного выполнения Минских соглашений как дипломатического пути политического урегулирования конфликта и установления прочного мира.

“Мы приветствуем роль ОБСЕ в трехсторонней контактной группе и в этой связи призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования вновь заявить о прекращении огня”, – сообщили они.

Также главы МИД подчеркнули полную приверженность санкциям против России и отметили, что они будут действовать, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям и не вернет Украине Крым.

“Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Мы принципиально приветствуем инициативу Украины по созданию международной Крымской платформы. Мы осуждаем нарушения прав человека на полуострове, особенно крымских татар”, – указано в документе.

Контекст:Первая за два года очная встреча глав МИД стран G7 проходит с 3-го по 5 мая в столице Соединенного Королевства Лондоне. Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на саммит приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. В этом году погибло более 30 украинских военных.

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия все равно должна объяснить Украине и мировому сообществу, зачем стягивала войска к границе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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