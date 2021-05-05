В каких случаях могут аннулировать гражданство России

Комментарий МВД РФ

04 Мая 2021

ЕРЕВАН, 4 мая. Новости-Армения. Иностранцы могут лишиться гражданства России, если на этапе его получения подали ложные сведения о себе, либо целью получения российского паспорта стало осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

“Решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, а также если заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством РФ для граждан РФ, а целью приобретения гражданства РФ являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ”, – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что факт использования подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. В этом случае российское гражданство считается недействительным.

Как сообщили в МВД, с 2020 года по настоящее время почти 280 человек были лишены ранее приобретенного гражданства РФ. Всего в 2020 году гражданами РФ стали более 656 тысяч человек