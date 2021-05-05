“Бумажный” водоробус для Путина, или Водородные амбиции России

В РФ поставлена цель стать одним из мировых лидеров по производству водорода и занять ведущее положение на мировом рынке Н2. Но пока реализуются только внутренние пилотные проекты.

04.05.2021 Автор Евлалия Самедова, Москва

Приняв в октябре 2020 года “дорожную карту” по развитию водородной энергетики, РФ тем самым решила примкнуть к числу мировых лидеров по производству и экспорту водорода. Полгода спустя – 12 апреля – замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что РФ нацелена занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году. Что сделано за прошедшие шесть месяцев и есть ли в РФ уже действующие водородные проекты, выясняла DW.

Водородная концепция пока не принята

Курс на развитие российской водородной энергетики закреплен в двух документах – принятой в июне 2020 года Энергостратегии до 2035 года и в утвержденном в октябре прошлого года Плане мероприятий по развитию водородной энергетики в РФ до 2024 года. Согласно этому плану, в первом квартале 2021 года профильные ведомства должны были разработать еще более детальный документ – концепцию развития водородной энергетики.

Участники проходившего онлайн Российско-германского сырьевого форума

Однако в установленные сроки уложиться не удалось, хотя, как заявил 29 апреля на Российско-германском сырьевом форуме вице-премьер Александр Новак, проект концепции уже подготовлен. В Минэнерго ранее также отмечали, что документ находится на стадии согласования с правительством. Но согласно различным утечкам, диапазон прогнозных данных, представленных в концепции, очень широк. И связано это, по словам чиновников, с неопределенностью в развитии мирового рынка водорода.

Как объясняет сам Александр Новак в своей колонке для журнала “Энергетическая политика”, “диапазон оценок глобального спроса на водород к 2050 году колеблется в пределах от нескольких десятков до почти 700 миллионов тонн в год”. В проекте концепции указано, что к 2050 году РФ будет зарабатывать на экспорте экологически чистых видов водорода от 23,6 млрд до 100,2 млрд долларов в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 миллионов до 33,4 миллионов тонн.

До полного позеленения

Существуют и более точные прогнозы. Ими, в частности, поделились участники Национального нефтегазового форума 2021, прошедшего в Москве в конце апреля. Руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Олег Жданеев привел данные, согласно которым к 2030 году РФ сможет удовлетворить спрос европейских и внутренних потребителей в размере 10,5 миллионов тонн водородного топлива. Всего же к этому времени импорт водорода в европейские страны может составить 7 миллионов тонн.

Водородная тема на Национальном нефтегазовом форуме в Москве

Основной объем экспортируемого из РФ водорода, по словам Жданеева, как минимум до конца этого десятилетия будет “голубым” (производится при помощи паровой конверсии метана с применением технологии улавливания и хранения углерода). “Однако для сохранения доли на мировом рынке водорода после 2030 года государству необходимо стимулировать производство “зеленого” водорода (производится при помощи электролиза воды из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – Ред.)”, – заявил эксперт.

Проблема в том, что производство “зеленого” водорода примерно в три раза дороже производства “голубого”, а мощностей ВИЭ в РФ ничтожно мало. “Пока мы про “зеленый” водород даже не говорим. Но к 2035 году он должен в какой-то доле появиться. Для этого нужны источники “зеленой” энергии, около 20 ГВт ВИЭ. До 2035 года мы не видим таких объемов “зеленой” генерации в России”, – отметил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

“Газпром” не спешит, но уже создал водородную “внучку”

Сегодня водород в РФ производится в основном “Росатомом” (это низкоуглеродный “желтый” водород) и промышленными компаниями для собственных нужд (высокоуглеродный “серый” водород, производимый из ископаемых источников при помощи риформинга). По различным технологиям водород производит и “Газпром”. Начальник управления энергосбережения и экологии “Газпрома” Александр Ишков рассказал, что сегодня из 350 тысяч тонн водорода лишь небольшая доля производится без выбросов.

Под капотом водородного автомобиля

Правда, по его словам, определенный интерес к новым проектам у холдинга есть. Уже даже “создана “внучка” “Газпрома” – “Газпром водород”, которая будет заниматься доведением НИОКРовских работ до пилотных проектов”. Определенный скепсис представителя “Газпрома” связан с тем, что водородная энергетика всегда будет дороже традиционной, так как использует вторичный энергоресурс. А это влечет за собой потенциальные проблемы со сбытом. “Надо вначале найти покупателя и договориться с ним по цене, – сказал Ишков. – Пока договоренностей нет. В Японии, в частности, есть четкая установка – водород будут покупать по цене не выше цены СПГ, что маловероятно”.

Еще одна сложность, по его словам, связана с транспортировкой. Если водород сжижать, как СПГ, то это значительно дороже, так как температура его сжижения намного ниже температуры сжижения природного газа. Если же перекачивать по трубам, как обычный газ, то необходимо заниматься модернизацией труб. “Газовая инфраструктура теоретически может быть приспособлена для метано-водородных смесей. И хотя это сложная и дорогостоящая задача, мы ведем научно-исследовательские работы. Трубопроводный транспорт будет самый дешевый из всех возможных”, – рассказал он.

Пилотные проекты широкого охвата

Пока РФ планирует сосредоточиться на внутренних водородных проектах. Правда, до сих пор они носят по большей части “бумажный” характер. Олег Жданеев напомнил, что задачу создать уже к 2023 году первый автобус на водородном топливе поставил не кто иной, как президент РФ Владимир Путин. В конце 2020 года на совещании с премьером Михаилом Мишустиным она заявил: “Нужно обязательно к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе”. Такой автобус по аналогии с электробусом стали называть водоробусом.

Городской автобус на водородном топливе в немецком Висбадене

Планы по созданию водородного транспорта подтвердил на Российско-германском сырьевом форуме и глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, все необходимое оборудование для водородной инфраструктуры будет создано в ближайшие два-три года. В это же время должен начаться собственный выпуск водоробусов, локомотивов и судов на водороде. Пилотный проект для запуска поездов на водородном топливе ведет “Трансмашхолдинг” вместе с “Росатомом” и РЖД. “Синара-Транспортные Машины” планирует к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге выпустить на маршрут первый автобус или трамвай на водороде.

Вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса “Русатом Оверсиз” Антон Москвин рассказал в ходе выставки “Нефтегаз-2021”, что “Росатом” готовится создать на Сахалине первый водородный кластер, который будет включать в себя водородный транспорт и инфраструктуру для него, мощности для производства, сжижения и хранения водорода, а также для его отправки в Японию и Южную Корею. Соглашение о сотрудничестве с японской стороной, по его словам, уже подписано. В дальнейшем по аналогии с Сахалинским кластером может появиться такой же кластер на западе страны – на базе Кольской атомной станции. Конкретные сроки по обоим проектам Москвин не озвучил.

Водородные проекты нуждаются в господдержке

Эксперты в один голос говорят о высокой затратности водородных проектов и о том, что без государственной поддержки реализовать амбиции российских властей по покорению мирового рынка H2 невозможно, что налоговые льготы и денежные субсидии государства являются необходимым условием реализации водородных проектов. “Зеленый” водород конкурентоспособен в Европе только за счет господдержки, он очень дорог”, – указывает Олег Жданеев.

Первый “водородный” поезд фирмы Alstom на испытательном полигоне в немецком Зальцгиттере

Выступая на Национальном нефтегазовом форуме, управляющий Немецкого энергетического агентства (DENA) Андреас Кульман (Andreas Kuhlmann) напомнил, что инвестиции Германии в собственную водородную стратегию составят в общей сложности 9 млрд евро. На том же мероприятии присутствовал глава Российского энергетического агентства Минэнерго Алексей Кулапин, названный модераторами главным идеологом и автором долгожданной концепции развития водородной энергетики.

Обращаясь к нему, партнер и руководитель практики стратегического и операционного консалтинга KPMG Елена Лазько спросила, сколько же конкретно государственных денег предусмотрено на реализацию водородной стратегии в России. Алексей Кулапин от ответа уклонился.