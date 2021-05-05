 

В РФ решили улучшить условия содержания в колониях и СИЗО

05.05.2021, 22:42, Новости дня
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Правительство РФ планирует сделать более гуманным условия содержания заключенных в СИЗО и колониях путем пересмотра ряда нормативов до 2030 года, говорится в Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, предлагается расширить перечень дополнительных платных услуг и предметов, которые содержащимся в изоляторе разрешено иметь при себе, получать в посылках или приобретать по безналичному расчету.

Так, для женщин, содержащихся в СИЗО, предлагается включить в число платных услуг возможность телефонного разговора с детьми возрасте до 14 лет. Такая же возможность предлагается и для мужчин, которые являются единственным родителем для детей в возрасте до 14 лет.

Также в местах лишения свободы планируют увеличить число свиданий и телефонных разговоров осужденных с родственниками, а также посылок. Также предусмотрено расширение перечня разрешенных вещей, предметов и продуктов питания.

В части платных услуг предусмотрено расширение ассортимента и улучшения качества продуктов питания и предметов первой необходимости, которые заключенные могут приобретать в местах лишения свободы или находясь под стражей.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что новые учреждения ФСИН должны уйти от облика тюрем прошлых веков, а также они не должны располагаться в центрах городов.



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