Власти Мехико назвали причину обрушения метромоста

Обрушение метромоста в Мехико произошло в результате структурного дефекта конструкции эстакады, сообщил министр общественных работ города Хесус Антонио Эстева.

Он отметил, что есть «видеозапись, на которой конструкция внезапно рушится». По его словам, «ясно, что это был структурный дефект элементов». Эстева пояснил, что речь идет о дефекте «металлических конструкций, это металлические балки со сборными железобетонными элементами в верхней части», передает РИА «Новости» со ссылкой на Televisa.

Напомним, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко. В результате обрушения погибли 25 человек.