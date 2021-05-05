Все в твоих руках: 5 важных фактов о гигиене рук в эпоху COVID-19



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Большинство людей моют руки неправильно и редко

Еще задолго до COVID-19 исследование с участием около 4 тысяч человек показало, что среднее время мытья рук составляет примерно шесть секунд, что недостаточно для того, чтобы обезопасить себя и окружающих. В другом исследовании выяснилось, что 93,2% людей не моют руки не моют руки после кашля или чихания. Более того, ученые Кембриджского Университета заявили, что даже во время пандемии лишь 40% медицинских работников тщательно моют руки с мылом в соответствии с рекомендациями.

А между тем, эта простейшая процедура снижает риск заражения респираторными инфекциями на 23% и желудочно-кишечными — на 48%.

Мыть руки необходимо минимум 20 секунд

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют всегда мыть руки в следующих повседневных ситуациях:

• до, после и во время приготовления пищи

• перед приемом пищи

• перед процедурами и после процедур ухода за больным

• перед обработкой и после обработки бытовой раны

• после туалета

• после смены подгузников или гигиенических процедур по уходу за ребенком

• после чихания, кашля или даже после того, как вы вытерли нос

• после того, как вы потрогали и покормили домашнее животное

• после контакта с пищей животного

• после выноса мусора

• по время пандемии также необходимо мыть руки сразу после смены маски.

Делать это нужно так:

• смочите руки проточной водой

• нанесите мыло

• равномерно распределите мыло по всей поверхности рук, убедитесь, что мыло попало на тыльную сторону, между пальцами и под ногти

• распределяйте мыло по поверхности кистей рук не менее 20-30 секунд

• смойте мыльную пену проточной водой

• осушите руки чистым полотенцем, либо с помощью воздушной сушилки.

Кстати, использовать антисептики рекомендуется в том случае, если нет возможности помыть руки с мылом под проточной водой. Необходимо выбирать средства с содержанием спирта не менее 60-70%.

Безалкогольные антисептики не менее эффективны спиртовых

Если ваши руки постоянно сохнут и шелушатся от антисептиков, а пользоваться ими необходимо, стоит попробовать средства без содержания спирта. В прошлом году ученые из США протестировали несколько соединений четвертичного аммония, которые часто встречаются в дезинфицирующих средствах. Они поместили образцы SARS-Cov-2 в пробирки, а затем провели несколько экспериментов, в ходе которых смешали вирус с несколькими соединениями. Несколько экспериментов показали, что эти средства уничтожают не менее 99,9% вируса в течение 15 секунд после контакта даже при разведении в жесткой воде.

Чтобы подтвердить полученные результаты, ученые нейтрализовали дезинфицирующие соединения, извлекли частицы вируса из пробирки и поместили их на живые клетки. Патоген не смог в них проникнуть, после чего исследователи сделали вывод, что используемые средства надежно его инактивировали.

Ученые отметили, что безалкогольные антисептики для рук обезвреживают вирусы гриппа, герпеса и обладают бактерицидными и противогрибковыми свойствами. Их широко применяли задолго до пандемии, но их эффективность в профилактике заражения коронавирусом не исследовалась.

Воздушные сушилки могут «отбросить» частицы коронавируса на одежду

Ученые в Великобритании решили сравнить два популярных способа сушки рук после мытья в общественных туалетах чтобы сравнить, какой из них более эффективен для устранения остатков микроорганизмов. Эксперимент проводился в туалете одной из больниц Лидса. Участники обрабатывали руки спиртосодержащим антисептиком, затем смачивали их специальным раствором с безопасным бактериофагом, после чего использовали либо сушилку, либо бумажные полотенца. Все это время на добровольцах был надет пластиковый фартук для проверки загрязнения одежды или рук.

Затем добровольцы ходили по коридорам больницы и клиническим отделениям, прикасаясь к ручками дверей, перилам и кнопкам лифта. Они также носили стетоскоп на шее, оставив наушник в контакте с фартуком, садились на стулья, скрестив руки на груди на несколько минут — словом, имитировали обычную активность медицинского персонала.

Ученые проанализировали концентрацию бактериофага на фартуках и различных поверхностях в больницы. Оказалось, что добровольцы, использовавших струйную сушилку, распространяли в 10 раз больше бактериальных частиц по сравнению с теми, кто вытирал руки бумажными полотенцами. Кроме того, на их фартуках было гораздо больше микроорганизмов. По мнению ученых, это произошло за счет сильного потока воздуха, который «отбрасывает» вирусные частицы на одежду. Поэтому лучше по возможности пользоваться бумажными полотенцами.

Нет, частое мытье рук не ослабляет иммунитет

Существует так называемая «гигиеническая гипотеза», согласно которой окружающая среда маленького ребенка не должна быть слишком стерильной. Считается, что детская иммунная система эффективнее «тренируется» под воздействием различных бактерий и микробов. Сторонники «гигиенической гипотезы» утверждают, что чрезмерная чистота провоцирует возникновение аллергии, астмы и аутоиммунных заболеваний.

«Нет никаких научных доказательств тому, что дополнительные меры гигиены могут ослабить нашу иммунную систему и сделать наш организм более восприимчивым к заражению бактериями или вирусами. Микробы окружают нас повсюду — они в воздухе, в продуктах питания, растениях, животных, почве и воде. Гигиенические меры, рекомендованные для профилактики COVID-19, помогают снизить риск заражения, но не устранят все микробы из нашей жизни», — написали австралийские исследователи на площадке для мнений академического научного сообщества The Conversation. Они напомнили. что грязь не только не помогает нашей иммунной системе, но еще и может усугубить воспалительный процесс.