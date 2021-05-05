 

“Я не любительница абсента”: Лариса Гузеева сравнила себя с персонажем картины Пабло Пикассо

05.05.2021, 22:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная телеведущая и актриса Лариса Гузеева разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором запечатлела себя рядом с одной из известных картин художника Пабло Пикассо. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Опубликованное в микроблоге изображение является своеобразным миксом архивного фотоснимка самой хозяйки аккаунта и фрагмента одного из культовых произведений искусства прошлого века, носящим название “Любительница абсента” и принадлежащим кисти Пабло Пикассо. Примечательно, что визуальная компоновка обоих кадров является практически идентичной – Лариса Гузеева, подобно женщине на картине, сидит, подперев подбородок рукой, а рядом располагаются стеклянные бокалы, предположительно наполненные алкоголем. Впрочем, успешно проведя аналогию внешнего восприятия, актриса, тем не менее, однозначно в сопроводительной тираде задекларировала свое отношение к упомянутому крепкому напитку: “Я не любительница абсента”.

Стоит отметить, что несколько фолловеров упомянули о высоком уровне артистизма Ларисы Гузеевой, почти полностью повторившей харизму известной картины. Однако абсолютное большинство поклонников ведущей не преминули возможностью выразить восхищение красотой любимицы, заявив о её великолепии и неповторимости. За день публикация набрала почти 80 тысяч “лайков”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.01 / Скандалы: Земля для солидных господ

02.01 / Главный грех мужчины – Личное мнение

26.04 / По меньшей мере три человека погибли во время атаки на иранский танкер у берегов Сирии

01.04 / Губернатору Краснодарского края понадобились «телочки, которые будут давать»

02.10 / Каждый выбирает по себе

17.11 / Не потом — сейчас! – Личное мнение

19.04 / Мнение: Управление голодом

17.08 / Кэти Перри дала первый комментарий по поводу обвинений в харассменте

01.07 / Ученые рассказали о наносимом домашними питомцами вреде окружающей среде

27.10 / Жириновский призвал повесить Тихановскую

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика