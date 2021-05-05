“Я не любительница абсента”: Лариса Гузеева сравнила себя с персонажем картины Пабло Пикассо

Популярная телеведущая и актриса Лариса Гузеева разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором запечатлела себя рядом с одной из известных картин художника Пабло Пикассо. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

Опубликованное в микроблоге изображение является своеобразным миксом архивного фотоснимка самой хозяйки аккаунта и фрагмента одного из культовых произведений искусства прошлого века, носящим название “Любительница абсента” и принадлежащим кисти Пабло Пикассо. Примечательно, что визуальная компоновка обоих кадров является практически идентичной – Лариса Гузеева, подобно женщине на картине, сидит, подперев подбородок рукой, а рядом располагаются стеклянные бокалы, предположительно наполненные алкоголем. Впрочем, успешно проведя аналогию внешнего восприятия, актриса, тем не менее, однозначно в сопроводительной тираде задекларировала свое отношение к упомянутому крепкому напитку: “Я не любительница абсента”.

Стоит отметить, что несколько фолловеров упомянули о высоком уровне артистизма Ларисы Гузеевой, почти полностью повторившей харизму известной картины. Однако абсолютное большинство поклонников ведущей не преминули возможностью выразить восхищение красотой любимицы, заявив о её великолепии и неповторимости. За день публикация набрала почти 80 тысяч “лайков”.