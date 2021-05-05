Названы продукты, которые приводят к развитию жира на животе

Висцеральный жир является причиной различных заболеваний и есть даже у стройных, следящих за питанием людей. Медики назвали продукты, приводящие к развитию жира в области живота и замедляющие метаболизм в организме.

Исследователи доказали, что скопление висцерального жира приводит к возникновению таких проблем со здоровьем, как гипертония, гормональный сбой, нарушение обмена веществ, развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому стоит избавиться или снизить уровень жира на животе. Медицинские специалисты и диетологи рекомендуют исключить из рациона замедляющие метаболизм продукты.

В отличие от заметных на теле жировых складок, внутрибрюшной жир находится рядом с такими жизненно важными органами, как кишечник и печень. Попадание отложений в эту область чреват развитием сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Нарушение метаболизма может оказаться опасным для жизни человека. Для обеспечения защиты от висцерального жира необходима поддержка эффективного метаболизма, отмечают британские медики. Важно увеличить скорость, с которой тело сжигает калории или расходует энергию.

К признакам, свидетельствующим о большом запасе висцерального жира относится отсутствие тонкой складки, если “ущипнуть” живот по периметру пупка. Если висцерального жира нет, то можно заметить складку. На предрасположенность к развитию жира в зоне живота указывает показатель обхвата талии, превышающий 80-94 см. У тех, кто имеет фигуру типа “яблоко”, риск развития висцерального жир выше, в отличие от людей с фигурой “груша”.



Доктор Холланд рассказал, что причиной замедления метаболизма зачастую является употребление большого количества продуктов, содержащих рафинированные углеводы и искусственные подсластители. К появлению внутрибрюшного жира также приводит увлечение жареными блюдами. Согласно исследованию, опубликованному в PLoS One, низкокалорийные подсластители, популяризируемые, как заменители сахара, не помогают контролировать вес, а приводят к ожирению. Ученые сравнили показатели 785 людей не употреблявших подсластители и 669 человек, в рационе которых были эти вещества. Анализ результатов показал, что участники, питавшиеся продуктами с подсластителями, имели больший ИМТ (индекс массы тела), по сравнению с теми, кто от казался от употребления подобной продукции.

Рафинированные и жареные продукты представляют немалую опасность для организма и здоровья человека. Они изобилуют насыщенными жирами, способствующими большему хранению висцерального жира. Важно ограничить употребление сливочного масла, сала, топленого масла, жирного и жареного мяса, сыра. Для сжигания внутрибрюшного жира рекомендуется включить в рацион белую рыбу (минтай, палтус, камбала), курицу, яйца, греческий йогурт, бобовые. Занятия спортом, такие как, бег, плавание и другие упражнения помогут не только избавиться от жира в зоне живота, но укрепят сердечную мышцу и улучшат общее состояние организма.

Источник: www.express.co.uk