Эксперт Эндрю Стил рассказал о полезных привычках для продления жизни

Британский эксперт Эндрю Стил, который изучает принципы долголетия, пояснил о полезных привычках, продлевающих жизнь. Он убежден, что простые правила, касающиеся образа жизнедеятельности человека, способны замедлить старость.

Как отметил специалист, необходимо правильно питаться, отказаться от вредных привычек и следить за тем, чтобы были умеренные нагрузки для организма. К привычкам, которые способствуют долголетию, можно отнести также здоровый сон, продолжительностью не менее восьми часов, отказ от переедания и ограниченное присутствие в рационе мясных продуктов. Кроме этого, Эндрю Стил говорит о необходимости регулярной проверки пульса и артериального давления, а также поддержания здоровья ротовой полости.

Люди, которые не привыкли к любым физическим нагрузкам, могут существенно улучшить собственное здоровье, прогуливаясь ежедневно по 10 минут. При этом, избыточная нагрузка способна принести вред. По словам эксперта, занятия более получаса в день негативно сказываются на продолжительности жизни человека.

От изнурительных диет людям, которые стремятся к долголетию, нужно отказаться. Повышение на 3% растительного белка в рационе в пересчете на калории снижает риск преждевременной гибели на 5%. Эксперт советует использовать растительную диету, способную продлить жизнь.

Источник: dni24.com