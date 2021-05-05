 

Боевики на Донбассе разбросали с беспилотников игрушки, начиненные взрывчаткой – СМИ

05.05.2021, 22:24, Новости дня
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Сообщается, что одну из таких мин удалось найти и обезвредить украинским воинам. Взрывчатка была заложена в небольшой детский проигрыватель.

“Когда его дернули саперы – раздался взрыв. Обратите внимание, это обыкновенный музыкальный проигрыватель, пластмассовый. Гражданский. Любой человек, проходящий мимо, из интереса мог его поднять. Ребенок однозначно бы его поднял”, – рассказал журналистам боец ВСУ. 

Поселок Новгородское (ему планируют вернуть историческое название Нью-Йорк) находится недалеко от линии разграничения на контролируемой Украиной территории. Он подчинен Торецкой военно-гражданской администрации.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.
В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.
Мирные жители на Донбассе регулярно гибнут в результате обстрелов или от мин. С начала боевых действий на Донбассе по состоянию на февраль 2021 года погибло 3375 гражданских лиц, сообщало Управление верховного комиссара ООН по правам человека в ответ на запрос “Радіо Свобода”. 
Весной 2021 года сообщалось о как минимум двух смертях – пятилетнего ребенка от взрыва неустановленного устройства возле собственного дома и мужчины в результате взрыва на кладбище в Верхнеторецком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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