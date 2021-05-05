 

В Карпатах туристы обнаружили тело неизвестного

05.05.2021, 22:24, Новости дня
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В составе туристической группы был горный спасатель – в свободное от работы время он решил с друзьями пойти в поход. Он сразу же сообщил о случившемся в Службу спасения Ивано-Франковской области, а те передали информацию коллегам в Службе спасения Закарпатья. 

Поздно вечером 4 мая тело погибшего доставили в село Богдан Раховского района. Для транспортировки тела были привлечены 12 специалистов и три единицы техники горных поисково-спасательных отделений. Затрудняло работу то, что тело погибшего лежало на снежном карнизе, который в любую минуту мог обрушиться.

Личность погибшего и обстоятельства его гибели устанавливают правоохранители.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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