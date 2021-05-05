 

В аэропорту Индонезии тестирование на коронавирус делали уже использованными наборами

05.05.2021, 22:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным полиции, мошенничество происходит с декабря 2020 года в аэропорту Куала-Наму в Медане. Около 9 тыс. пассажиров могли пройти тестирование на антиген с помощью наборов, которые использовались повторно.

Правоохранители решили проверить пункт тестирования после многочисленных жалоб пассажиров. Тогда один полицейский был отправлен в аэропорт, где выдал себя за пассажира. Когда у него взяли мазок и он получил положительный результат теста, другие офицеры проверили пункт тестирования и нашли использованный тестовый набор, который был перепакован.

По делу арестовали пять сотрудников Kimia Farma, их обвиняют в нарушении законов о здоровье и защите прав потребителей.

Компания уволила ряд сотрудников и пообещала ужесточить внутренний контроль.

В то же время два юриста, которые в последние месяцы часто летали через этот аэропорт, заявили, что планируют подать в суд на фармкомпанию и требовать 1 млрд индонезийских рупий ($69,4 тыс.) за каждого пассажира, пострадавшего от схемы.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Индонезии выявили почти 1,7 млн случаев коронавируса, 46,4 тыс. человек умерли, 1,5 млн выздоровели.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Бывший узник Кремля Балух: Политика мне очень интересна

11.08 / Стало известно о состоянии Ефремова

13.08 / Горбачев призвал бороться с оправданием политических репрессий

26.07 / Протестующие в Калифорнии подожгли здание суда

09.11 / Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам

15.10 / Назван самый надежный метод выявления коронавируса

04.07 / Церемония прощания с актером Виктором Проскуриным завершилась в Москве

28.02 / Ребенка, его мать, бабушку и дедушку убили в Нижегородской области

01.09 / “Слуги народа” собирают голоса за исключение Лероса из фракции после критики Зеленского и Ермака

05.07 / В Норильске вывезено более 182 тыс. тонн разлившегося топлива

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика