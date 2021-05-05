В аэропорту Индонезии тестирование на коронавирус делали уже использованными наборами

По данным полиции, мошенничество происходит с декабря 2020 года в аэропорту Куала-Наму в Медане. Около 9 тыс. пассажиров могли пройти тестирование на антиген с помощью наборов, которые использовались повторно.

Правоохранители решили проверить пункт тестирования после многочисленных жалоб пассажиров. Тогда один полицейский был отправлен в аэропорт, где выдал себя за пассажира. Когда у него взяли мазок и он получил положительный результат теста, другие офицеры проверили пункт тестирования и нашли использованный тестовый набор, который был перепакован.

По делу арестовали пять сотрудников Kimia Farma, их обвиняют в нарушении законов о здоровье и защите прав потребителей.

Компания уволила ряд сотрудников и пообещала ужесточить внутренний контроль.

В то же время два юриста, которые в последние месяцы часто летали через этот аэропорт, заявили, что планируют подать в суд на фармкомпанию и требовать 1 млрд индонезийских рупий ($69,4 тыс.) за каждого пассажира, пострадавшего от схемы.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Индонезии выявили почти 1,7 млн случаев коронавируса, 46,4 тыс. человек умерли, 1,5 млн выздоровели.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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