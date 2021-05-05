Франция дала гражданство 2 тыс. иностранцев, которые проявили себя во время пандемии

В сентябре 2020 года министерство внутренних дел Франции предложило иностранцам, которые активно участвовали в борьбе с COVID-19 во Франции, подать заявку на ускоренную процедуру получения гражданства.

Из почти 8 тыс. поданных заявлений 2009 были одобрены, а остальные 6 тыс. заявлений все еще обрабатываются. Среди тех, кто получил гражданство, – медицинские работники, уборщики, работники по уходу за детьми, кассиры.

Кроме того, иммиграционным властям Франции было приказано сократить период проживания, необходимый для получения гражданства, до двух лет с обычных пяти в случае “оказания отличных услуг”.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Франция находится на четвертом месте в мире по количеству случаев COVID-19 – 5,8 млн. От болезни умерло 105,8 тыс. жителей страны.

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