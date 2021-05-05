 

Франция дала гражданство 2 тыс. иностранцев, которые проявили себя во время пандемии

05.05.2021, 22:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сентябре 2020 года министерство внутренних дел Франции предложило иностранцам, которые активно участвовали в борьбе с COVID-19 во Франции, подать заявку на ускоренную процедуру получения гражданства.

Из почти 8 тыс. поданных заявлений 2009 были одобрены, а остальные 6 тыс. заявлений все еще обрабатываются. Среди тех, кто получил гражданство, – медицинские работники, уборщики, работники по уходу за детьми, кассиры.

Кроме того, иммиграционным властям Франции было приказано сократить период проживания, необходимый для получения гражданства, до двух лет с обычных пяти в случае “оказания отличных услуг”.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Франция находится на четвертом месте в мире по количеству случаев COVID-19 – 5,8 млн. От болезни умерло 105,8 тыс. жителей страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / В Великобритании обнаружили очередной новый штамм мутировавшего коронавируса

20.08 / Ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом

19.02 / В районе Бермудских островов вдвое увеличилась частота ураганов

03.02 / “Есть же предел” – Отец Зеленского рассказал, что раньше смотрел “112 Украина”, NewsOne и ZIK

14.04 / Акции Intel подешевели после анонса процессора NVIDIA

21.04 / Режиссер Манский рассказал, что уехал из РФ из-за российской агрессии о отношении Украины

18.03 / “Президент очень занят”. Белый дом ответил на предложение Путина поговорить с Байденом в прямом эфире

30.07 / Экспертиза выявила в высказывании Навального призыв к насильственному свержению власти

10.08 / Лукашенко: Выборы прошли как праздник, но кому-то захотелось его испортить

07.07 / Американские СМИ стали лидерами по негативным статьям о коронавирусе в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика