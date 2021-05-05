Мнение: Авторский взгляд на фильм “Девятаев”

Из интервью Бекмамбетова изданию DTF об авторском видение фильма "Девятаев".

Перед просмотром фильма я, честно говоря, готовился к худшему. Потому что все эти блокбастеры про войну, приготовленные к девятому мая, уже стали моветоном — в том числе стараниями BadComedian. И тут вы меня приятно удивили тем, что в «Девятаеве» вместо карикатурных немцев все злодеи русские. Почему вы выбрали такой подход?

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Но для меня было интереснее всего, станет Девятаев предателем или нет. Это главный челлендж фильма и героя.

Тема предательства — ключевая. За этим интересно наблюдать.А всё остальное — акробатика самолётов в воздухе, экшен-сцены, которые заставляют хвататься за соседа — они лишь проявления этой истории и помогают её понять, но не являются её сутью.

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Поэтому про «Девятаева» я говорю то, что считаю нужным — это фильм о прощении друзей. С ними можно бороться, если они встанут на твоём пути, но с честью, как в самурайских фильмах. Я ни в коем случае не призываю к непротивлению злу, но считаю, что нужно уметь прощать оступившихся — не держать на них обиды.

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Величие героя не в том, чтобы жать на гашетку — это то, что мы все должны делать. Это обязательная программа. А вот то, как поступают настоящие сильные герои — простить поверженного врага и протянуть ему руку. Это человек, не ты ему судья. Дай ему возможность измениться и не жить во зле, потому что месть и нетерпимость ко всему чужому деструктивны. Они не делают нас сильными.

https://dtf.ru/cinema/718979-geymery-letayut-gorazdo-luchshe-chem-piloty-vtoroy-mirovoy-intervyu-s-timurom-bekmambetovym – цинк

Вот так вот думаешь посмотреть фильм про подвиг советского летчика, а оказывается это фильм про русских предателей и прощение предателей.

Спасибо, что заранее все объяснили. Если предал Родину, то это ничего, ты всего-лишь оступился, это ведь всего-лишь вопрос прощения. Такие чудесные идеи завернули в красивую упаковку из Девятаева. Растут творцы над собой.

Также порадовала радость интервьюера, что перед 9 мая показывают фильм, где главные злодеи это русские.

Ну и там в целом еще перлов немало. Интервью очень полезное – для себя твердо решил, что никогда ни рубля ни на один из фильмов Бекмамбетова не занесу. Порталу DTF спасибо за просвещение.



Я тоже человек, не вам меня судить.



Дайте мне возможность измениться и жить не во зле.



Месть и нетерпимость деструктивны, мой мальчик.



Мы тоже так считаем.



Глядя в стекленеющие глаза солдата вермахта…

В общем, прекрасное интервью, творец раскрывается на все 1000%.

Насчет предательства как обычно трудно не вспомнить историю про немецких блядей в Курсе.

— На Украине уже было дело. Под Чернобылем.

Нашу роту из второго эшелона перебрасывали к передовой, вводили в бой. Шли взводными колоннами.

Вечерело. Впереди — деревня. До фронта еще километра три. И вдруг из крайних хат — пулеметные очереди. Наш взвод шел во главе колонны, так двоих сразу наповал, а еще троих ранило. Что такое? Откуда тут немцы? Тут же развернулись в цепь. Один взвод зашел с фланга, пулеметные точки гранатами забросали. Взяли мы их без особого труда.

Смотрим: немцев среди убитых мало, в основном власовцы. Троих живыми взяли.

Ротный наш курский был. Старший лейтенант. Как сейчас его помню: высокий, сухощавый, уже в годах. Ну, может, лет тридцати пяти так. До нас взводом командовал. В Курске у него семья была. Вся погибла. Бомба в дом попала. Жену и троих дочек — всех разом. Это мы знали.

В середине деревни, под вербами, три грузовика стояли. Моторы уже работали. Видать, драпануть хотели. В кабине одной из машин две девушки. С власовцами были. Но не в форме, а так, в платьишках.

Привели всех в хату. Меня поставили охранять их. Вот потому-то я все и видел.

Пришел ротный. С убитыми попрощался и пришел. Ребят своих мы тут же, в деревне, и похоронили.

Пленных поставили прямо в хате, вдоль стены. Ротный крайнему власовцу: «Как же ты, сукин сын, посмел присягу нарушить?» — «В плен попал. Невыносимо было. Простите!» Ротный ему: «Прощаю» — и в лоб из ТТ. Другому: «А ты почему немецкую форму надел?» — «Простите». И на колени упал. «Видать, и перед немцами ты так же унижался, на коленях стоял? Прощаю». И ему — в лоб. Третий весь трясется, голову опустил, белый весь как мел. «А ты?» Тот молчит. Только слышно, как зубы стучат. «И тебя прощаю».

Дальше девчата стоят. У них руки-ноги тоже ходуном ходят. Ротный им: «А вы как сюда попали?» А сам уже свой ТТ в кобуру прячет. Ярость в нем вроде как улеглась, только руки трясутся, никак пистолетом в кобуру не попадет. «Обслуживали их?» — «Обслуживали». — «Эх вы, шкуры! Подстилки немецкие! А если прикажу мою роту обслужить?» — «Обслужим, — говорят. — Только, дяденька, отпустите». Молчит наш ротный, на них посматривает. Скулы у него так и прыгают. Гляжу, злоба в нем еще играет. «А откуда ж вы родом?» — спрашивает и ремешок кобуры уже застегивает. Они ему: «Курские». — «Что-оП Ку-рс-кие?!» — «Да, дяденька, курские». — «Нет! Нет и не будет никогда в Курске блядей немецких!» И выхватил пистолет, и обеих тут же положил.

Ох, натерпелся я тогда! Стоял ни живой ни мертвый.

А ночью ротный напился. К передовой его везли на подводе.

https://colonelcassad.livejournal.com/74765.html – цинк

Комбат бы знатно расстроился узнав, что нынче бляди есть не только в Курске.

PS. Кстати, в лучшем фильме 2020-го года "Восемь сотен", китайские "комиссары" ставили на колени таких оступившихся, которые просто не хотели идти в бой с японцами (даже не перешли на их сторону, а просто струсили). Причем заставляют других трусов расстреливать своих подельников. И из тех, кто выжил, потом лепят солдат, чтобы убивать японцев. Фактурно так, натуралистично (вот здесь http://www.baskino3.best/films/boeviki/26175-vosem-soten-vosemsot.html с 31-30 рекомендую, хорошая сцена, жизненная). Китайские творцы под бдительным надзором цензурных органов оправданием трусости и предательства в своих лентах не занимаются.

И еще на тему предательства вспомнилось из русской классики.

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