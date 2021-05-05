G7 призвала Россию принять меры по «деэскалации» на границе с Украиной

Министры иностранных дел «Большой семерки» (G7) призвали Россию принять меры по деэскалации на границе с Украиной и в Крыму, говорится в проекте коммюнике по итогам двухдневных переговоров в Лондоне.

«Мы призываем Россию принять меры по деэскалации ситуации на украинских границах и в незаконно аннексированном Крыму. Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитету и территориальному единству Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды», – говорится в коммюнике, передает РИА «Новости».

Также главы МИД G7 призвали Россию соблюдать принципы ОБСЕ и свои обязательства «в том, что касается прозрачности деятельности своих вооруженных сил и действий». При этом G7 выразила сожаление по поводу отсутствия «внятного ответа» со стороны РФ касательно передвижений ее вооруженных сил. Также страны G7 заявили о своем беспокойстве по поводу действий Москвы в Черном море и ограничения доступа к нескольким его районам.

Вместе с тем в коммюнике говорится, что страны «Большой семерки» намерены имплементировать санкции, и напоминается о том, что продолжительность этих ограничений зависит от выполнения Россией Минских соглашении и ситуации с Крымом.

«Большая семерка» приветствует также инициативу по созданию «Крымской платформы» – саммита, на котором Украина планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, и призывает украинские власти продолжать программу внутренних реформ.

Ранее главы МИД стран «Большой семерки» (G7) выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, а также пообещали совершенствовать механизм быстрого реагирования на угрозы демократии и враждебную деятельность иностранных государств.

Встречи проходили в Лондоне со 2 по 5 мая под председательством Соединенного Королевства, а участие в них приняли представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.