В Эстонии стартовали крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

Масштабные военные учения США Swift Response стартуют 5 мая в Эстонии, в них примут участие 28 тыс. военнослужащих, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.

Swift Response являются прологом крупнейших за последние 25 лет американских учений Defender Europe при участии 28 тыс. военнослужащих, которые охватят 16 европейских стран, передает РИА «Новости».

На полигонах Swift Response 41-я бригада полевой артиллерии армии США проведет боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня MLRS.

«В ходе учений из пяти ракетных установок будет выпущено более 10 ракет», – говорится в сообщении главного штаба.

Отмечается, что в пятницу военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии США осуществят десантирование на аэродром Нурмси Ярваского уезда.

Кроме того, на парашютах будут сброшены тяжелая техника и снаряжение. В этот же день американские войска на вертолетах вылетят из Нурмсе на Центральный полигон.

В учениях Swift Response будет отрабатываться защита Эстонии в случае кризисной ситуации, в маневрах будут участвовать около 2,5 тыс. военнослужащих из Эстонии, США и Великобритании, а также более 20 самолетов и вертолетов. Учения завершатся 14 мая.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что американское ведомство внимательно следит за ситуацией на границе РФ с Украиной.