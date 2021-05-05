 

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в ЛНР

05.05.2021, 21:48, Новости дня
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Члены молодежного совета при администрации Луганска присоединились к международной акции «Георгиевская ленточка», сообщили в пресс-службе администрации.

В рамках акции «раздали свыше тысячи георгиевских лент и флажков с надписью «Спасибо». Акция продлится в ЛНР до 7 мая. Член Молодежного совета, участница акции Карина Матковская заявила: «Мы говорим спасибо и преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей». Она подчеркнула, что «защитники, которые воевали и трудились, прошли нелегкий путь нечеловеческих испытаний», чтобы молодежь могла «учиться, создавать семьи, жить в своих домах, чувствовать себя независимыми», передает РИА «Новости».

Напомним, акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Ее партнером и одним из главных организаторов с 2015 года является движение «Волонтеры Победы» при поддержке Росмолодежи и Роспатриотцентра. Как сообщила руководитель движения Ольга Амельченкова, ленточки в 1,5 тыс. населенных пунктов РФ и за рубежом в 2021 году будут раздавать более 30 тыс. добровольцев.



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