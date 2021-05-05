Киев потратил на «Стену» вдоль российских границ 2 миллиардов гривен

В Сети появились данные о том, сколько потратили власти Украины на проект «Стена». Данный объект намеревались возвести вдоль российских границ, и стоило это для налогоплательщиков Украины порядка 2 миллиардов гривен.

С 2014 год, после так называемой Революции Достоинства на Украине произошла смена власти. Политики, занявшие в это время главные кресла страны, объявили о курсе на евроинтеграцию. Частью новой государственной доктрины стало дистанциирование от России. Чтобы укрепить новые ориентиры, Киев выдвинул идею о построении так называемой «Стены» вдоль границ с РФ. Инициатива исходила от Арсения Яценюка, на тот момент занимавшего кресло премьер-министра государства.

Спустя семь лет, не взирая на постоянные отчисления из зарплат рядовых украинцев, никакой стены на рубежах Украины так и не появилось. Однако, как оказалось, вместо них появились около четырехсот километров противотанковых рвов. Дополняют рвы рокадная дорога длиной 330 километров, 100 километров металлического забора и 70 километров колючей проволоки. Однако, как оказалось, стоят эти обычные фортификационные сооружения, не меньше, чем высокие технологии.

Согласно сообщению Сергея Дейнеко, главы Государственной пограничной службы Украины, на проект «Стена» государство потратило не менее 90 миллионов долларов. Это в пересчете на национальную валюту составляет 2 миллиарда гривен. Стоит отметить, что вначале эта сумма и вовсе была вдвое большей и достигала 143 миллионов долларов или 4 миллиардов гривен. Однако после возмущений в обществе эту сумму урезали до 2,5 миллиардов, то есть еще 500 миллионов киевские власти намерены «освоить» в будущем. Несмотря на возбужденное в 2016 году уголовное дело по факту присвоения 16 миллионов гривен, ни к каким серьезным последствиям подобные злоупотребления не привели. На территории Черниговской и Харьковской областей амбициозный объект, согласно официальной информации, строится или, скорее, роется и в настоящее время.

Источник: inforeactor.ru