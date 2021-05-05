 

МакSим рассказала, почему на длительное время оставила сцену

05.05.2021, 21:32, Разное
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Совсем недавно певица МакSим говорила о том, что свои главные песни уже спела. Артистка дала откровенное интервью, в ходе которого призналась, почему оставила сцену на такое длительное время.
Ранее МакSим презентовала новый клип «Спасибо», который пришелся ее поклонникам по душе. По словам певицы, она информирует о том, что чувствует сама и переживает в данный момент. Даже в случае, если работа не приносит доход, ей становится лучше, потому что высказалась. Артистка призналась, что всегда работала в шоу-бизнесе без продюсера. Она сделала этот выбор осознанно, так как имеет четкую позицию и понимает, что с ней было бы очень сложно.

МакSим рассказала, что с социальными сетями у нее достаточно сложные отношения. В микроблоге Instagram снимки она публикует достаточно редко. Певица рассказала, что не читает новости о себе, поэтому к хейту и негативу относится совершенно спокойно. При этом своих подписчиков знаменитость считает воспитанными людьми, которые не позволят себе лишнего. После аварии, в которую попала артистка, в Сети было множество слухов. Тот период стал для МакSим настоящим испытанием. Она даже не подходила к клавишам, так как казалось, что все хиты уже написаны.

В интервью МакSим также пояснила о своих дочерях Саше и Маше. Когда первый ребенок появился на свет, то певицу «шарахнул материнский инстинкт». Ранее она не понимала, как что-то может стать дороже, чем работа и карьера. Но, когда родилась Саша, все изменилось, а со вторым ребенком артистка осознала, что ее любви стало еще больше. МакSим заявила, что с личной жизнью у нее «все в порядке». Однако призналась, что с ней мужчине очень тяжело, так как она может мучить избранника.



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