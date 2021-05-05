 

Глава СОМБ разъяснил французским СМИ цель работы инструкторов в ЦАР

05.05.2021, 21:32, Разное
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Генеральный директор «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов ответил на фейковую публикацию французской радиостанции о российских специалистах, работающих в Центральноафриканской Республике.
Изображение взято с: Федеральное агентство новостей
Ранее RFI выпустила материал, основанный на недостоверных данных, о россиянах, работающих на территории африканского государства.
«Господа журналисты Radio France internationale, парни, обучающие армию в ЦАР – это инструкторы, работающие в составе Содружества офицеров за международную безопасность. Все происходило и происходит в строгом соответствии с международным правом», – заявил Иванов.

Он отметил, что различные СМИ ведут пропагандистскую кампанию против российских специалистов. Она направлена на дестабилизацию обстановки в африканском государстве.

Ранее в опубликованном материале французского СМИ о россиянах в республике инструкторов связали с «ЧВК Вагнера». Это необходимо было западным журналистам для привлечения большего внимания к публикации и повышению трафика.

«Информационная кампания ведется против нас, только потому что видны результаты нашей работы. Клеветнические заявления, которые сыпятся на нас, в том числе и из ООН, не страшны, потому что мы знаем, мы делаем правое дело!» – сказал глава СОМБ.



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