 

В результате обстрела боевиков произошел пожар возле гражданского сектора рядом с Попасной – штаб ООС

05.05.2021, 21:31, Новости дня
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“Незаконные вооруженные формирования РФ осуществили выстрел противотанковой управляемой ракетой, которая разорвалась вблизи гражданского сектора и привела к локальному пожару, который мог вызвать разрушение объектов инфраструктуры”, – говорится в сообщении.

Среди гражданского населения пострадавших нет, отметили в штабе. Пожар локализовали.

“Действия российских оккупантов подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон”, – прокомментировали ситуацию в пресс-центре ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1111868945972387

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины рассказали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.
В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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