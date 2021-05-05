В Одесской области перевернулась лодка с пограничниками, поиски одного военного продолжаются

Моторная лодка, на которой патрулировали границу четверо пограничников, перевернулась около 16.00 на озере Тудоровое.

“Трое военнослужащих добрались до суши, один из них фактически вытащил побратима на себе. Все спасенные переохладились, один получил травму ног. Сейчас им оказывается необходимая помощь”, – говорится в сообщении.

Поиски еще одного военного продолжаются. К ним привлекли водную полицию, сотрудников Госпогранслужбы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и рыбаков.

“Также ведутся поиски с воздуха. Для этого привлечен вертолет Одесской авиаэскадрильи Госпогранслужбы. Работают водолазы ГСЧС. Обстоятельства, из-за которых произошло ЧП, выясняются”, – сообщили в МВД.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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