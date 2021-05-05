 

В ПЦУ раскритиковали пренебрежение к пасхальным символам после видео, где глава УПЦ МП бросал яйца прихожанам

05.05.2021, 21:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ПЦУ, в частности, отметили, что в течение 40 дней после Пасхи традиционное приветствие “Христос Воскрес” и “Востину Воскрес” “может сопровождаться целованием и дарением пасхальных яиц, которые являются символом жизни, воскрешения, победы”.

“Следует также отметить, что по обычаю крашенки и писанки подают в руку, но не бросают, потому что это символ праздника и пренебрежительного отношения к ним не следует допускать”, – подчеркнули в ПЦУ.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/3972729229469855

Предостережение ПЦУ о том, как не следует обращаться с пасхальными яйцами, появилось после того, как в сети было опубликовано видео (в частности, на YouTube-канале “Религиозной правды”), на котором глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий бросал яйца верующим в церкви.

ВИДЕОВидео: Релігійна Правда / YouTube

В комментариях к видео пользователи раскритиковали такое поведение предстоятеля УПЦ МП.

“Стоишь молишься радуешься Пасхе и тут прилетает тебе в лоб или в глаз вареное яйцо! От неожиданности можно и заикой стать, ведь митрополит пригнулся и кинул яйца как заправский воин с гранатой!”, – написал пользователь DD POL.

“Блаженный… В старину сумасшедших так называли”, – отметил юзер с ником синяя пуля.

Контекст:Православная церковь Украины призывала людей из группы риска по COVID-19 не ходить на Пасху в храмы. Тем не менее в богослужениях по всей стране приняли участие 740 тыс. граждан.
В Украине не вводили дополнительные ограничения на Пасху, но в Минздраве подчеркивали, что граждане должны соблюдать карантинные нормы, чтобы избежать роста количества новых случаев COVID-19.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем пасхальном поздравлении говорил об украинских медиках и военных. Глава государства пожелал украинцам хорошего отдыха, солнечной погоды и вкусной паски. “Пусть Пасха принесет нашей Украине большой мир”, – заявил Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.10 / Объявлены цены и комплектации нового Kia Sorento в России

28.07 / Пустые пляжи и рестораны — COVID-19 нанёс тяжёлый удар по европейскому туризму

03.09 / Гражданам Грузии за плохое поведение ужесточили въезд в Европу

19.11 / Звонок Ермака, громкие разоблачения, схемы, главные коррупционеры, скачок гривны. Интервью Бацман с Уманским. Трансляция

29.01 / Маруся Зверобой будет баллотироваться в нардепы на округе в Ивано-Франковской области

21.11 / В Гренландии ускорилось таяние ледников

28.07 / Венедиктов: Кремлевские мудрецы рассматривают Зеленского как неопытного мальчишку

08.03 / В Приамурье произошел разлив нефтепродуктов

18.12 / “Ты точно не в раю, Гена”, “Заставлял себя уважать и бояться”. Соцсети об умершем Кернесе

22.10 / В мире: Что ответить желающим вернуть чеченцев из Парижа в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика