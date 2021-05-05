В ПЦУ раскритиковали пренебрежение к пасхальным символам после видео, где глава УПЦ МП бросал яйца прихожанам

В ПЦУ, в частности, отметили, что в течение 40 дней после Пасхи традиционное приветствие “Христос Воскрес” и “Востину Воскрес” “может сопровождаться целованием и дарением пасхальных яиц, которые являются символом жизни, воскрешения, победы”.

“Следует также отметить, что по обычаю крашенки и писанки подают в руку, но не бросают, потому что это символ праздника и пренебрежительного отношения к ним не следует допускать”, – подчеркнули в ПЦУ.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/3972729229469855

Предостережение ПЦУ о том, как не следует обращаться с пасхальными яйцами, появилось после того, как в сети было опубликовано видео (в частности, на YouTube-канале “Религиозной правды”), на котором глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий бросал яйца верующим в церкви.

ВИДЕОВидео: Релігійна Правда / YouTube

В комментариях к видео пользователи раскритиковали такое поведение предстоятеля УПЦ МП.

“Стоишь молишься радуешься Пасхе и тут прилетает тебе в лоб или в глаз вареное яйцо! От неожиданности можно и заикой стать, ведь митрополит пригнулся и кинул яйца как заправский воин с гранатой!”, – написал пользователь DD POL.

“Блаженный… В старину сумасшедших так называли”, – отметил юзер с ником синяя пуля.

Контекст:Православная церковь Украины призывала людей из группы риска по COVID-19 не ходить на Пасху в храмы. Тем не менее в богослужениях по всей стране приняли участие 740 тыс. граждан.

В Украине не вводили дополнительные ограничения на Пасху, но в Минздраве подчеркивали, что граждане должны соблюдать карантинные нормы, чтобы избежать роста количества новых случаев COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем пасхальном поздравлении говорил об украинских медиках и военных. Глава государства пожелал украинцам хорошего отдыха, солнечной погоды и вкусной паски. “Пусть Пасха принесет нашей Украине большой мир”, – заявил Зеленский.

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