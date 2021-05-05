Чешская разведка: Россия начала опровергать свою причастность к взрывам во Врбетице еще до официальных обвинений

“Россияне заранее знали, что у Чехии есть доказательства причастности их секретных агентов к взрывам складов боеприпасов в 2014 году. Так что россияне, очевидно, были к этому готовы и адаптировали свою стратегию”, – заявил Бероун.

По его словам, сообщения о несостоятельности чешской версии стали появляться в соцсетях еще до ее официального опубликования. Поэтому глава чешской разведки считает важным мониторить соцсети, так как “иногда через них можно понять, чего ждать в ближайшем будущем”.

“Однозначно мы видим повышенную активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искаженных интерпретаций фактов. Это было видно даже заблаговременно, еще до того как [чешские власти] проинформировали общественность об этом инциденте”, – сказал он.

Также Бероун заявил, что у него нет информации о том, что кто-либо из чешских чиновников планировал скрыть информацию о причастности российских силовиков к взрывах на складах боеприпасов.

4 мая чешское издание Seznam Zpravy со ссылкой на несколько источников написало, что вице-премьер Чехии хотел договориться о неразглашении этих данных в обмен на поставки вакцины от коронавируса “Спутник V”. Сам Гамачек категорически отрицает эту информацию и пообещал подать в суд на газету, сообщили Novinky.

Контекст:Кризис в отношениях Чехии и России разгорелся в апреле. Чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны к взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

17 апреля Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая вышлет 22 российских дипломатов. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.

Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Кроме того, в МИД Словакии, Латвии и Литвы отметили, что дело не только в поддержке Чехии, но и в поведении сотрудников посольств РФ в их странах, “несовместимом с их дипломатическим статусом”.

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